Ce se ascunde în spatele campaniei agresive de PR a gunoierilor de la RER Vest-RETIM Alba?

Modernizarea și dotarea ambulatoriului din Cugir: Licitația de aproape 400.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria orașului Cugir a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizare pentru proiectul „Achiziție de dotări în cadrul proiectului Modernizare ambulatoriu Cugir”. Valoarea totală estimată este de 375.222,36 de lei, fără TVA.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este similar cu obiectivul specific 8.1 A al Axei prioritare 8, respectiv: creşterea accesibilităţii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate, în oraşul Cugir, judeţul Alba.

Scopul proiectului este de a asigura servicii medicale de calitate în regim ambulatoriu in contextul in care ambulatoriul Spitalului Orăşenesc Cugir deserveşte atât zona urbana, cât si zonele rurale învecinate. Este vorba despre o populaţie totala de aproximativ 35.000 de locuitori, atat locuitori ai oraşului Cugir, cat si ai localităţilor învecinate, ambulatoriul Spitalului Orăşenesc Cugir fiind unicul furnizor public de servicii medicale în asistenta medicala ambulatorie din zona.

Calitatea ridicata a dotărilor medicale va conduce atât la eficientizarea sistemului de sanatate, in general, prin reducerea internărilor evitabile, cât si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta în cadrul ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Imbunatatirea si completarea serviciilor medicale furnizate locuitorilor din oraşul Cugir si împrejurimi, prin dotarea ambulatoriului Spitalului Orăşenesc Cugir cu echipamente medicale performante, care vor permite diagnosticarea si tratarea cu succes a unei game mai largi de afecţiuni.

2. Reducerea inegalităţilor în ceea ce priveşte starea de sanatate a populaţiei din oraşul Cugir si împrejurimi, mai ales din zonele rurale defavorizate economic, prin diagnosticarea incipienta si tratarea cu succes a unor afecţiuni mai puţin grave, ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite si la reducerea internărilor evitabile.

Grupul tinta

Grupul tinta care va beneficia de rezultatele proiectului este format dintr-o populaţie de aproximativ 35.000 locuitori dispersaţi geografic pe zeci de kilometri ca urmare a zonei montane în care se afla oraşul si a arondării mai multor comune aflate în vecinătate.

In cifre absolute, conform recensământului efectuat in 2011, populaţia oraşului Cugir se ridica la 21.376 de locuitori, in scădere fata de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 25.977 de locuitori. Declinul demografic care caracterizează oraşul Cugir este dublat de un proces accentuat de imbatranire a populaţiei, ceea ce se traduce intr-o nevoie mai mare de servicii medicale. La populaţia oraşului Cugir, se adauga populaţia localităţilor componente (Bocsitura, Bucuru, Calene, Feteni, Goasele, Mugeşti si Vinerea), precum si pentru populaţia comunelor din apropiere: Ceru-Bacainti, Blandiana, Salistea, Sibot.

În mod indirect grupul tinta al proiectului va fi reprezentant de comunitatea de cetateni, care vor beneficia de servicii medicale nespitalicesti de o calitate ridicata si astfel nu vor fi nevoite sa migreze spre marile centre urbane sau înafara tarii. Comunitatea va avea cel mai mult de câştigat de pe urma implementării proiectului, deoarece prin acesta se vor asigura premisele unui nivel de sanitate crescut pentru cetateni si un nivel ridicat al calitatii serviciilor medicale oferite la nivel local.

Descriere Tehnica

Se va realiza conform propunerii de amplasare RMN in 5 module.

Se vor respecta condiţiile de compatibilitate electroinangnetica impuse de manualul de preinstalare sistem RMN astfel:

• respectarea distantelor minime fata de calculatoare, instalaţii electrice/electronica si alte sisteme integrate in grupul modular

• respectarea distantelor fata de masele in miscare/statice in zona de instalare

• integrarea de materiale absorbante de vibraţii in zonele critice

• in zona RMN structura se va realiza din otel inox

In aria care reprezintă zona de instalare RMN la o distanta mai mare de l,5m de izocentrul magnetului structura de rezistenta va fi realizata din materiale nonmagnetice (otel inox si/sau alte neferoase) sau respectând cerinţa de lOOkg/mp in aceasta zona.

Izolaţia termica se va realiza cu vata minerala si panouri termoizolante cu poliuretan.

Izolaţia fonica se va realiza cu vata minerala si panouri din lemn in zona cuştii Farraday si a camerei tehnice.

Structura de rezistenta este alcatuita din profile metalice : stâlpi din profil RHS 80x80x3, grinzi RHS 140x80x3, 200x100x3 din otel S235 sau otel inox.

Sistem de detecţie si alarmare incendiu cu centrala convenţionala Smart Line 020/2, sirene de interior si exterior INIM IS 0020RE, INIM IVY-R, buton de panica si detector de temperatura, toate componentele si traseele de cablu fiind plasate la distanta de 2.5 m fata de izocentru pentru respectarea condiţiilor de compatibilitate si interferenţe magnetice.

Placa de suport a grupului modular va fi o placa de beton armata cu plasa sudata din otel cu ochi lOOxlOOmm si beton tip B300, cu grosimi de minim 20 cm pe toata suprafaţa si 35 cm in zona de amplasare a sistemul RMN, astfel incat masa plăcii de beton din aceasta zona sa fie de minim 600 kg/m2, conform documentaţiei sistemului. De asemenea suprafaţa plăcii de beton va fi cu 1 metru mai mare decât perimetrul grupului modular din propunerea de amplasare.

Instalaţia electrica va fi realizată avand incluse:

-trasee de cablu de alimentare a instalaţie RMN în conformitate cu cerinţele tehnice; -trasee separate pentru fiecare camera alimentate din tabloul electric dedicat; -Canale cablu si pro file de suport pentru cabluri. -Instalaţii protejate min. 1P42;

-prizele de albe, tip Shuco PT, duble, pentru 220V; -întrerupătoare tip PT;

-cablu electric CYY-F 3×1,5 mm -cablu electric MYYM 3×2,5 mm.

Tamplaria se realizează din profil PVC, 5 camere, cu latimea de 70 mm si geam termopan compus din doua foi de sticla avand o grosime totala de pana la 36 mm.Sticla folosita la confecţionarea geamurilor termopan are o grosime de 4 mm, din sticla Float Low-E. Profilele uşilor vor fi din profil PVC.

Încălzirea se realizează cu film de carbon KH 310 integrat in pardoseala, acoperind o suprafaţa min 70 % din camera. Controlul termic se va face cu termostat de perete inteligent R8800.