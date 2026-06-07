Cum a reușit o primărie din Alba să colecteze 75 la sută din totalul taxelor și impozitelor locale estimat pentru 2026 în primele trei luni ale anului

În municipiul Sebeș, 75% din totalul taxelor și impozitelor locale estimat pentru 2026 s-a încasat în primele trei luni ale anului, potrivit datelor furnizate de Dinu Dreghiciu, șef serviciu Venituri în cadrul Primăriei Municipiului Sebeș.

Suma totală încasată din impozitele și taxele locale aferente primului trimestru al anului 2026 este de 32.888.000 lei, comparativ cu 29.730.000 lei în aceeași perioadă din 2025. Astfel, în 2026, încasările au crescut cu aproximativ 10,63% față de anul precedent.

Comparativ cu anul 2025, în 2026 a scăzut numărul de persoane fizice și juridice care și-au achitat dările locale în primele trei luni. Numărul contribuabililor plătitori în primul trimestru a fost de 12.148 în 2026 (11.364 persoane fizice și 784 persoane juridice), față de 12.240 în 2025 (11.420 persoane fizice și 820 persoane juridice).

În 2026, cetățenii și firmele din Sebeș plătesc taxe și impozite locale majorate semnificativ. „Schimbările impozitelor și a taxelor locale au fost propuse și legiferate prin Legea 239/2025, pe baza căreia s-a emis hotărâre de Consiliul Local și din care s-au preluat sumele și cotele aferente impozitelor locale. Majoritatea sumelor au fost precizate de lege, rămânând foarte puține cote la latitudinea primăriilor. Spre exemplu, la impozitul de clădire este între 0,08 și 1,3 dar noi am mers mereu pe cota cea mai mică.

Pe lângă valorile date de lege sumele sau cotele aferente anului 2025 au fost actualizate cu procentul de inflație de 5,6. Pe lângă majorările dispuse de lege au fost o serie de anulări de scutiri. Anul trecut au fost mai multe scutiri. Spre exemplu, persoanele cu handicap grav și dizabilități, în baza actelor, erau scutite. Acum aceste scutiri au dispărut. În privința creșterilor, în mod normal, după lege este o medie a majorării, până la 70-80%, dar datorită și dispariției scutirilor se simte o creștere mai mare. Normal, în funcție de clădire, în funcție de teren și așa mai departe”, a explicat Dinu Dreghiciu, șef serviciu Venituri în cadrul Primăriei Municipiului Sebeș.

Pentru anul 2025, valoarea totală a taxelor și impozitelor locale stabilită prin buget a fost de 34.643.930 lei, iar suma efectiv încasată a fost de 34.469.190 lei, ceea ce înseamnă un grad de colectare de aproximativ 99,2%. Pentru anul 2026, valoarea estimată a taxelor și impozitelor locale este de 43.810.640 lei. Din această sumă, principalele venituri sunt estimate astfel: impozitul pe clădiri: 30.394.640 lei; impozitul pe teren: 5.694.000 lei; impozitul pe mijloacele de transport: 6.965.000 lei.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI