„Tombola Rozelor pentru Sănătate”: Fiecare bilet înseamnă susținere pentru proiectele dedicate pacienților la Spitalul Municipal Aiud
„Tombola Rozelor pentru Sănătate”: Fiecare bilet înseamnă susținere pentru proiectele dedicate pacienților la Spitalul Municipal Aiud
Comunitatea din Aiud se mobilizează pentru o cauză importantă prin „Tombola Rozelor pentru Sănătate”, o inițiativă dedicată susținerii Spitalului Municipal Aiud și proiectelor sale pentru pacienți.
Cu sprijinul sponsorilor locali și al Asociației Oameni pentru Oameni, au fost pregătite premii speciale pentru participanți. În perioada următoare vor fi prezentate premiile și susținătorii acestei campanii. Fiecare bilet cumpărat înseamnă mai mult decât o șansă la câștig: este un gest de solidaritate și implicare pentru binele comunității.
Iată mesajul instituțional al primarului municipiului Aiud, Dragoș Crișan:
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