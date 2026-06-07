Curier Județean

„Tombola Rozelor pentru Sănătate”: Fiecare bilet înseamnă susținere pentru proiectele dedicate pacienților la Spitalul Municipal Aiud

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 8 minute

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„Tombola Rozelor pentru Sănătate”: Fiecare bilet înseamnă susținere pentru proiectele dedicate pacienților la Spitalul Municipal Aiud

Comunitatea din Aiud se mobilizează pentru o cauză importantă prin „Tombola Rozelor pentru Sănătate”, o inițiativă dedicată susținerii Spitalului Municipal Aiud și proiectelor sale pentru pacienți.

Cu sprijinul sponsorilor locali și al Asociației Oameni pentru Oameni, au fost pregătite premii speciale pentru participanți. În perioada următoare vor fi prezentate premiile și susținătorii acestei campanii. Fiecare bilet cumpărat înseamnă mai mult decât o șansă la câștig: este un gest de solidaritate și implicare pentru binele comunității.

Iată mesajul instituțional al primarului municipiului Aiud, Dragoș Crișan:

Dragi aiudeni și dragi oaspeți ai orașului nostru, vă invit să fiți parte din „Tombola Rozelor pentru Sănătate”, o inițiativă prin care susținem Spitalul Municipal Aiud și proiectele sale dedicate pacienților.
Anul acesta, povestea rozelor se scrie mai frumos ca niciodată. Nu este doar o sărbătoare a tradiției, a parfumului și a frumuseții, ci și o dovadă că atunci când comunitatea se unește, poate face mult bine.
Cu sprijinul sponsorilor locali și Asociația Oameni pentru Oameni – Aiud am pregătit 10 premii speciale care vor ajunge la participanții tombolei. În perioada următoare vă vom prezenta fiecare premiu și pe oamenii care au ales să se alăture acestei cauze.
Fiecare bilet la tombolă înseamnă mai mult decât o șansă la un premiu. Înseamnă implicare, solidaritate și grijă pentru comunitatea noastră”.

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