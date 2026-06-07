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FOTO | ACCIDENT MORTAL în județul vecin: Un motociclist a DECEDAT după un impact violent cu un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

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ACCIDENT GRAV în județul vecin: Un motociclist a DECEDAT după un impact violent cu un autoturism

Un grav accident rutier s-a produs, în seara zilei de duminică, 7 iunie 2026, în localitatea Mera, din județul Cluj, unde un autoturism și o motocicletă au fost implicate într-o coliziune violentă.

În urma impactului, motociclistul a suferit răni extrem de grave și a fost găsit în stop cardio-respirator.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, precum și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare pentru a-i salva viața victimei.

Intervenția este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

UPDATE ISU Cluj, ora 20.41:

Din nefericire, motociclistul a fost declarat decedat.

sursa: IPJ Cluj

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