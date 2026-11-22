VIDEO | Autostrada Transilvania: Sector de 26 de kilometri, finalizat după 22 de ani. Când ar putea fi deschis circulației
Autostrada Transilvania: Sector de 26 de kilometri, finalizat după 22 de ani. Când ar putea fi deschis circulației
Lucrările pe tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiș de pe Autostrada Transilvania (A3), în lungime de 26,35 de kilometri, sunt aproape finalizate, iar circulația rutieră ar putea fi deschisă până la sfârșitul anului, potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol.
Constructorul român Construcții Erbașu execută în prezent ultimele lucrări necesare finalizării sectorului de pe Autostrada Transilvania, printre care montarea parapetelor, realizarea marcajelor rutiere și instalarea sistemelor ITS.
„Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 98%, iar deschiderea circulației este estimată până la sfârșitul acestui an”, a transmis, sâmbătă, pe Facebook, Cristian Pistol.
Contractul are o valoare de 884,12 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.
Autostrada Transilvania: Sector finalizat după 22 de ani
Construcția sectorului Suplacu de Barcău – Chiribiș de pe Autostrada Transilvania a început în 2004, când lucrările erau executate de compania americană Bechtel.
Proiectul a fost marcat de întârzieri și schimbări succesive de constructor, iar contractul cu actualul antreprenor, Construcții Erbașu, a fost semnat în noiembrie 2023. Erbașu este al patrulea constructor care a lucrat la acest tronson.
„Se pare că în sfârșit scăpăm de unul din cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania. Din fericire, și vecinul spre Biharia are șanse bune să se deschidă în decembrie. Ambele sunt reminiscențe de pe vremea Bechtel. Americanii au dat prima cupă de excavator în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004! Erbașu este al patrulea constructor de pe acest tronson!”, transmitea Asociația Pro Infrastructură în luna septembrie.
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