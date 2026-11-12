Regal Vienez ajunge la Alba Iulia pe 13 decembrie! Spectacol extraordinar de Crăciun, cu artiști internaționali, orchestră, cor și balet
Regal Vienez ajunge la Alba Iulia, duminică, 13 decembrie! Spectacol extraordinar de Crăciun, cu artiști internaționali, orchestră, cor și balet
Evenimentul face parte dintr-un amplu turneu național care va ajunge și la Sibiu, Deva, Târgu Mureș și Cluj-Napoca, aducând în fața publicului farmecul muzicii vieneze și atmosfera sărbătorilor de iarnă.
Alba Iulia va găzdui, duminică, 13 decembrie 2026, de la ora 20:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacolul „Regal Vienez – Concert Extraordinar de Crăciun”, o producție muzicală ce reunește artiști internaționali, două orchestre, soliști de operă, cor și balet. Evenimentul promite o seară în care eleganța valsurilor vieneze se îmbină cu muzica clasică, momente coregrafice spectaculoase și colinde tradiționale. Pe scenă vor evolua instrumentiști ai Orchestrei di Teatro d’Opera Italiana și ai Orchestrei Operei Vox, într-un concept artistic care aduce împreună muzicieni cu experiență pe importante scene europene. Publicul îi va putea asculta și pe tenorii Angelo Forte, Federico Veltri și Paolo Spagnuolo, invitați speciali ai ediției din acest an.
Conducerea muzicală va fi asigurată de dirijorul și violonistul român Bogdan Costache, care propune un spectacol interactiv, dirijând cu vioara în mână, după modelul consacrat de Johann Strauss și popularizat în spectacolele contemporane de André Rieu. Repertoriul va cuprinde capodopere ale muzicii vieneze semnate de Johann Strauss, Franz Lehár și Emmerich Kálmán, alături de lucrări muzicale românești, piese în primă audiție națională și colinde tradiționale.
Atmosfera va fi completată de Corul și Ansamblul de Balet al Operei Vox, care vor aduce pe scenă valsuri, polci și momente de can-can, într-o coregrafie semnată de Vlad Sebastian. Din program va face parte și tânărul chitarist Gabriel Popescu, care va evolua alături de profesorul său, Mădălin Antonesei. Prin îmbinarea muzicii simfonice cu dansul și interpretările vocale, „Regal Vienez” își propune să recreeze farmecul marilor concerte de sărbători din capitala Austriei, oferind spectatorilor o experiență artistică dedicată Crăciunului și Anului Nou.
Turneu național. Spectacole și în orașele din apropierea județului Alba
„Regal Vienez” va străbate România în luna decembrie, cu reprezentații în numeroase orașe. În apropierea județului Alba, spectacolul este programat la Deva, pe 7 decembrie, de la ora 20:00, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, și la Sibiu, pe 8 decembrie, de la orele 17:00 și 20:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”. După reprezentația din Alba Iulia, turneul va continua la Timișoara, pe 14 decembrie, la Opera Națională Română, de la orele 17:00 și 20:00, la Târgu Mureș, pe 15 decembrie, la Palatul Culturii, de la aceleași ore, și la Cluj-Napoca, pe 16 decembrie, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, tot cu două reprezentații, de la orele 17:00 și 20:00.
Bilete pentru Regal Vienez la Alba Iulia
Spectacolul din Alba Iulia va avea loc duminică, 13 decembrie 2026, de la ora 20:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, situată pe strada Mihai Viteazul nr. 31. Biletele pot fi achiziționate online, de pe platforma ProTicket, în limita locurilor disponibile. Evenimentul este prezentat de Prestige Art Production, producătorul spectacolului fiind Ioan Vrăsmaș.
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