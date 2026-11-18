Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați va fi arborat pe Catedrala Încoronării: „Semnul că Alba Iulia se pregătește să-i primească pe românii care vin aici de Ziua Națională”

Vineri, 20 noiembrie 2026, urmează să fie arborat pe Catedrala Încoronării un drapel uriaș de 42 de metri care va întâmpina românii care vin la Alba Iulia de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

Pregătirile la Catedrala Încoronării vor începe la ora 11:00; până la ora 12:00 steagul cu mesajul de bun venit va fi arborat. Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo, explică organizatorii.

Serviciul Public Salvamont Alba se va ocupa de această activitate.

,,Vineri, 20 noiembrie 2026, steagul cu mesajul de bun venit va fi arborat pe Catedrala Încoronării. Este semnul că Alba Iulia, orașul Marii Uniri, se pregătește să-i primească pe românii care vin aici de Ziua Națională, din toate colțurile țării.”, se arată într-un mesaj transmis de reprezentanții Palatul Principilor.

Drapelul de pe catedrală

Drapelul are o suprafață de 42 de metri pătrați. Va fi o prezență vizibilă în peisajul orașului în zilele sărbătorii, iar achiziția prevede un singur exemplar. Este pregătit special pentru Catedrala Încoronării, uneul dintre lăcașurile de cult emblematice din Alba Iulia.

Alegerea locului are o încărcătură simbolică. Catedrala a fost ridicată în anii de după Marea Unire din 1918 și a găzduit în 1922 încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria, ca suverani ai României întregite. Un tricolor de asemenea dimensiuni pe acest edificiu leagă sărbătoarea de astăzi de momentul în care s-a făcut unirea, la Alba Iulia.

Un pachet pentru oraș și pentru public

Drapelul de pe catedrală face parte dintr-un pachet mai larg, cu 271 de articole în total:

*250 de stegulețe tricolore auto, de 30 × 20 cm, cu suport din plastic pentru fixare la geamul mașinii. Sunt gândite pentru șoferii care vor să marcheze ziua națională și pentru cei care participă la manifestări.

*20 de steaguri ale României, de 1,35 × 0,90 m, din poliester de 110 g/m², cu lance din aluminiu și vârf din plastic. Sunt destinate utilizării în exterior și se vor număra, probabil, printre cele care vor flutura la evenimentele din oraș.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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