Când se dau pensiile în luna decembrie 2026 prin Poștă și când intră banii pe card
Când se dau pensiile în luna decembrie 2026 prin Poștă și când intră banii pe card
Pensiile în luna decembrie 2026 vor fi distribuite la domiciliu începând de miercuri, 2 decembrie, după ziua liberă de 1 Decembrie. Poșta Română estimează că va încheia livrarea banilor până pe 16 decembrie, înaintea sărbătorilor de iarnă.
Pentru pensionarii care primesc sumele în conturile bancare, rămâne valabil calendarul obișnuit de plată al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).
Pensiile din decembrie 2026. Poșta Română începe distribuirea pe 2 decembrie
Pensionarii care primesc banii prin intermediul factorilor poștali vor avea de așteptat până miercuri, 2 decembrie, pentru începerea plăților. Distribuirea nu va debuta în prima zi a lunii, deoarece 1 Decembrie, Ziua Națională a României, este sărbătoare legală.
Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat pentru Digi24.ro că instituția este pregătită pentru efectuarea plăților și că distribuirea ar urma să fie finalizată cel târziu pe 16 decembrie.
Astfel, potrivit estimărilor companiei, pensionarii care încasează drepturile bănești la domiciliu ar trebui să primească sumele înainte de Ajunul Crăciunului.
Calendarul de distribuire a pensiilor înainte de Crăciun
Primele zile în care poștașii vor livra pensiile sunt miercuri, joi și vineri, respectiv 2, 3 și 4 decembrie. Activitatea de distribuire va continua în săptămâna următoare.
În mod obișnuit, Poșta Română are la dispoziție 15 zile calendaristice pentru efectuarea plăților către beneficiari. Pentru ultima lună a anului, conducerea companiei estimează că operațiunea se va încheia în jurul datei de 16 decembrie. Aceasta reprezintă o estimare privind finalizarea distribuirii, nu data la care fiecare pensionar își va primi banii.
În cazul persoanelor care nu sunt găsite acasă de factorul poștal, procedura CNPP prevede posibilitatea ridicării pensiei de la oficiul poștal.
Pensionarul primește un aviz și se poate prezenta la ghișeu pentru a încasa suma cuvenită și pentru a ridica documentul de plată. Termenul este de două zile lucrătoare după ultima zi a perioadei de distribuire din luna respectivă.
Când intră pensiile pe card în decembrie 2026
Pentru persoanele care au optat pentru plata prin bancă, pensiile sunt virate potrivit calendarului stabilit de Casa Națională de Pensii Publice. Conform regulilor generale publicate de CNPP, transferurile în conturile curente sau pe cardurile bancare sunt efectuate în intervalul 12–13 al fiecărei luni.
După procesarea viramentelor de către bancă, beneficiarii pot utiliza sumele pentru plăți sau le pot retrage de la bancomat.
Spre deosebire de pensionarii care primesc banii acasă, cei care au ales plata prin cont bancar nu trebuie să aștepte vizita poștașului pentru încasarea pensiei.
Când ajunge talonul mov la pensionari
Persoanele care încasează pensiile prin transfer bancar primesc separat documentul de informare privind plata, cunoscut drept talonul mov.
Acesta este distribuit la domiciliu de Poșta Română, în intervalul 1–15 al fiecărei luni, conform procedurilor CNPP.
Documentul conține informații despre drepturile de pensie și poate fi utilizat pentru dovedirea calității de asigurat în relația cu instituțiile publice și unitățile medicale. Prin urmare, în decembrie 2026, pensionarii care primesc banii pe card vor avea în continuare un calendar separat pentru viramentul bancar și pentru distribuirea talonului mov.
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