Campionatul interjudețean Under 16, cu 6 echipe din Alba și Hunedoara, va debuta în 20 septembrie

Campionatul interjudețean Under 16 are la start 6 echipe din Alba și Hunedoara, urmând a debuta în 20 septembrie

La Campionatul interjudețean Under 16, Campionatul Speranțelor, vor lua startul 6 echipe din Alba și Hunedoara, competiția fiind destinată jucătorilor născuți în 2010 și mai tineri (pot fi folosiți maxim 3 jucători născuți după 1 septembrie 2009).

Vor participa Școala de Fotbal Valea Frumoasei Săsciori, Metalurgistul Cugir și CIL Blaj (din Alba), Stars Academy Călan, Viitorul Șoimuș, Școala de Fotbal „Damian Militaru” Petroșani.

Jocurile se dispuă la interval de două săptămâni, în principiu sâmbăta la ora 12.00 în Alba, respectiv după-amiaza – în Hunedoara. Vor fi 10 etape, 5 în această toamnă și 5 în primpăvara anului viitor. Startul se va da în 20 septembrie, cu întâlnirile din prima etapă, Viitorul Șoimuș – CIL Blaj, ȘF „Damian Militaru” Petroșani – ȘF Valea Frumoasei Săsciori, Metalurgistul Cugir – Star Academy Călan. Mai sunt prevăzut etape în 4 și 18 octombrie, 1 și 15 noiembrie, în această toamnă. Returul va începe în 21 martie 2026 (etapa a șasea), cu etape prevăzute în 4 și 18 aprilie, 9 și 23 mai pentru Campionatul Speranțelor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI