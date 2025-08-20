Campionatul interjudețean Under 16, cu 6 echipe din Alba și Hunedoara, va debuta în 20 septembrie
Campionatul interjudețean Under 16 are la start 6 echipe din Alba și Hunedoara, urmând a debuta în 20 septembrie
La Campionatul interjudețean Under 16, Campionatul Speranțelor, vor lua startul 6 echipe din Alba și Hunedoara, competiția fiind destinată jucătorilor născuți în 2010 și mai tineri (pot fi folosiți maxim 3 jucători născuți după 1 septembrie 2009).
Citește și: Campionatul Under 17-Under 16, cu 8 echipe la start | Programul competiției juvenile organizate de AJF Alba
Vor participa Școala de Fotbal Valea Frumoasei Săsciori, Metalurgistul Cugir și CIL Blaj (din Alba), Stars Academy Călan, Viitorul Șoimuș, Școala de Fotbal „Damian Militaru” Petroșani.
Jocurile se dispuă la interval de două săptămâni, în principiu sâmbăta la ora 12.00 în Alba, respectiv după-amiaza – în Hunedoara. Vor fi 10 etape, 5 în această toamnă și 5 în primpăvara anului viitor. Startul se va da în 20 septembrie, cu întâlnirile din prima etapă, Viitorul Șoimuș – CIL Blaj, ȘF „Damian Militaru” Petroșani – ȘF Valea Frumoasei Săsciori, Metalurgistul Cugir – Star Academy Călan. Mai sunt prevăzut etape în 4 și 18 octombrie, 1 și 15 noiembrie, în această toamnă. Returul va începe în 21 martie 2026 (etapa a șasea), cu etape prevăzute în 4 și 18 aprilie, 9 și 23 mai pentru Campionatul Speranțelor.
Campionatul județean Under 15 în Alba are 8 echipe la start, prima etapă fiind în 10-13 septembrie | Format inedit în competiția juvenilă organizată de AJF Alba
Campionatul județean Under 15 Alba are 8 echipe la start, prima etapă fiind în 10-13 septembrie | Format inedit în competiția juvenilă organizată de AJF Alba Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat calendarul Campionatului județean Under 15, competiție care se va disputa într-un format inedit. Citește și: S-a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean […]
CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, în Cupa României, pe Stadionul „Cetate”, miercuri, 27 august 2025, de la ora 17.30
CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, pe Stadionul „Cetate” Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia va întâlni prim-divizionara FC Botoșani în play-off-ul Cupei României la fotbal. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, în play-off-ul Cupei României | „Alb-negrii”, adversar din Superligă Meciul eliminatoriu se va disputa pe Stadionul „Cetate” din Alba […]
FOTO: Volei Alba Blaj, campioana României, a demarat pregătirile pentru sezonul 2025/2026 | Turnee de verificare la Budapesta și în „Mica Romă”
Volei Alba Blaj, campioana României, a demarat pregătirile pentru sezonul 2025/2026. Vor fi turnee de verificare la Budapesta și în „Mica Romă” Volei Alba Blaj, campioana României, a demarat pregătirile pentru sezonul competițional 2025/2026. Echipa din „Mica Romă” are un lot modificat substanțial, în efectiv regăsindu-se 3 jucătoare care au activat și în stagiunea anterioară […]
