Rămâi conectat

Sport

Campionatul Under 17-Under 16, cu 8 echipe la start | Programul competiției juvenile organizate de AJF Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Campionatul Under 17-Under 16 are 8 echipe la start | Programul competiției juvenile organizate de AJF Alba

Asociația Județeană de Fotbal Alba va organiza Campionatul Juniorilor Under 17-Under 16, startul fiind prevăzut în 10 septembrie.

Citește și: CSȘ Blaj, eliminare la penalty-uri, la Under 17, în etapa regională, după confruntarea cu CSȘ Brașovia Brașov

În ediția 2025/2026 s-au înscris 8 echipe Academia Șona, Fortuna Lunca Mureșului, Olimpia Aiud, Inter Unirea și CIL Blaj (toate Under 17), Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Metalurgistul Cugir și Juniorul Aiud (Under 16)

Jocurile primei etape sunt Inter Unirea – ȘF Valea Frumoasei, CIL Blaj – Juniorul Aiud, Olimpia Aiud – Academia Șona și Metalurgistul Cugir – Fortuna Lunca Mureșului.

La Under 17 sunt jucători născuți în anul 2009 și mai tineri, și maxim 3 jucători în același timp născuți după 1 sdeptembrie 2008, iar la Under 16 sunt fotbaliști din anul 2010 și mai tineri și maxim 3 jucători în același timp născuți după 1 septembrie 2009.

Prima etapă este miercuri 10 septembrie, iar ultima din acest an în 12 noiembrie. Sezonul se va relua în 4 martie 2026 și se va încheia în 20 mai 2026. Se vor disputa 10 etape în acest an, plus alte 11 etape în primăvară. Sistemul competițional este tur-retur-tur, rezultând 21 de atepe. 24 mai 2026 este data limită de transmitere a reprezentantei județului Under 17 către FRF. La finalul campioatului vor fi premiate primele 3 echipe de la fiecare categorie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

La Campionatul Interjudețean Under 13 vor lua startul 10 participante din Alba, Hunedoara și Sibiu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

18 august 2025

De

La Campionatul Interjudețean Under 13, ediția 2025/2026, vor lua startul 10 participante din Alba, Hunedoara și Sibiu La campionatul interjudețean Under 13, ediția 2025/2026, competiție organizată în premieră de AJF Hunedoara, AJF Alba și AJF Sibiu, sunt prezente 10 echipe. Citește și: În premieră, Campionat interjudețean Under 19, cu 6 echipe din Alba și două […]

Citește mai mult

Sport

S-a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj, cu 6 echipe din județ la start

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

18 august 2025

De

S-a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj, cu 6 echipe din județ la start, competiția urmând a debuta în 22 septembrie Asociația Județeană de Fotbal Alba a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj. Prima etapă este luni, 22 septembrie, iar ultima din toamnă se va disputa în 24 noiembrie (sunt 10 runde în […]

Citește mai mult

Sport

Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, pe lista convocărilor pentru meciurile României cu Canada și Cipru

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

18 august 2025

De

Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative, și Andrei Rațiu, jucător originar din comuna Unirea, se regăsesc pe lista preliminară a convocărilor din străinătate pentru cele două partide pe care reprezentativa României le dispută în luna septembrie. Tricolorii au un joc amical cu Canada (vineri, 5 septembrie, ora 21.00, pe „Arena Națională”), una dintre gazdele Campionatului […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

18-19 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 19 județe: Anunțul hidrologilor

18-19 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 19 județe Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire...
Actualitateacum 4 ore

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate pe edu.ro

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate Rezultatele la probele scrise din cadrul celei...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 21 de ore

VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale meșterilor locali și  muzică populară, pe vârful Petreasa

Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale...
Ştirea zileiacum 23 de ore

VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor

Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...

Curier Județean

Curier Județeanacum 20 de minute

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad Un accident cu...
Curier Județeanacum 42 de minute

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată pentru 4 localități

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată Administrația Națională de Meteologie a emis o avertizare imediată Cod portocaliu de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 36 de secunde

Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii Avem un Guvern care pare, astăzi, mai preocupat de...
Politică Administrațieacum 4 ore

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani

Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
Opinii - Comentariiacum o zi

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea