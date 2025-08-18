Campionatul Under 17-Under 16, cu 8 echipe la start | Programul competiției juvenile organizate de AJF Alba
Campionatul Under 17-Under 16 are 8 echipe la start | Programul competiției juvenile organizate de AJF Alba
Asociația Județeană de Fotbal Alba va organiza Campionatul Juniorilor Under 17-Under 16, startul fiind prevăzut în 10 septembrie.
Citește și: CSȘ Blaj, eliminare la penalty-uri, la Under 17, în etapa regională, după confruntarea cu CSȘ Brașovia Brașov
În ediția 2025/2026 s-au înscris 8 echipe Academia Șona, Fortuna Lunca Mureșului, Olimpia Aiud, Inter Unirea și CIL Blaj (toate Under 17), Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Metalurgistul Cugir și Juniorul Aiud (Under 16)
Jocurile primei etape sunt Inter Unirea – ȘF Valea Frumoasei, CIL Blaj – Juniorul Aiud, Olimpia Aiud – Academia Șona și Metalurgistul Cugir – Fortuna Lunca Mureșului.
La Under 17 sunt jucători născuți în anul 2009 și mai tineri, și maxim 3 jucători în același timp născuți după 1 sdeptembrie 2008, iar la Under 16 sunt fotbaliști din anul 2010 și mai tineri și maxim 3 jucători în același timp născuți după 1 septembrie 2009.
Prima etapă este miercuri 10 septembrie, iar ultima din acest an în 12 noiembrie. Sezonul se va relua în 4 martie 2026 și se va încheia în 20 mai 2026. Se vor disputa 10 etape în acest an, plus alte 11 etape în primăvară. Sistemul competițional este tur-retur-tur, rezultând 21 de atepe. 24 mai 2026 este data limită de transmitere a reprezentantei județului Under 17 către FRF. La finalul campioatului vor fi premiate primele 3 echipe de la fiecare categorie.
