Bogdan Firu (Metalurgistul Cugir), preparator fizic la echipa României Under 19 de fotbal feminin
Bogdan Firu (Metalurgistul Cugir) este preparator fizic și la echipa României Under 19 de fotbal feminin
Metalurgistul Cugir se bucură că are un reprezentant la loturile naționale are României, Bogdan Firu fiind preparator fizic la România Under 19, fotbal feminin.
Citește și: VIDEO | Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara 2-1 (1-0), în derby-ul Seriei 7 din Liga 3: Al doilea eșec în Alba pentru Poli
Acesta face parte din staff-ul tehnic al divizionarei terțe de la începutul anului 2025, anterior activând, printre altele la prim-divizionara Gloria Buzău și pe lângă echipa de club, muncește și la lotul reprezentativ când are acțiuni.
Bogdan Firu va împlini 24 de ani și se ocupă de pregătirea fizică a echipei conduse de Lucian Itu de aproximativ 10 luni.
În această perioadă, naționala feminină va disputa, la Buftea, o dublă amicală împotriva reprezentativei naționale a Suediei Under 18 (sâmbătă, 25 octombrie și marți, 28 octombrie). Selecționerul Constantin Olariu pregătește formația „tricoloră” în vederea revenirii în Liga A. Junioarele Under 19 vor juca în Grupa B3, în Bosnia-Herțegovina, cu San Marino (26 noiembrie), țara gazdă (29 noiembrie) și Ucraina (2 decembrie).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia, 4 victorii la primul turneu al Danube Cup, la polo feminin, în Serbia
CSM Unirea Alba Iulia, campioana României, a realizat 4 victorii la primul turneu al Danube Cup, la polo feminin, în Serbia CSM Unirea Alba Iulia, deținătoarea eventului național la polo feminin, a realizat 4 victorii la primul turneu al Danube Cup, disputat la Becej (Serbia). Citește și: Campioana CSM Unirea Alba Iulia la polo feminin, […]
CSM Unirea Alba Iulia, campioană la junioare, rugby feminin | Ultima etapă, sâmbătă, la Oarda de Jos, se va decerna trofeul
CSM Unirea Alba Iulia, campioană la junioare, rugby feminin! Ultima etapă, sâmbătă, 25 octombrie, la Oarda de Jos, se va decerna trofeul CSM Unirea Alba Iulia va câștiga titlul de campioană națională la junioare, rugby feminin în 7, trofeul urmând a se decerna sâmbătă, 25 octombrie, în Alba, pe terenul de la Oarda de Jos, […]
CSM Unirea Alba Iulia – Știința Poli Timișoara, derby de top pe „Cetate”, sâmbătă, 25 octombrie, la ora 15.00 | Vezi prețul biletelor și programul
CSM Unirea Alba Iulia – Știința Poli Timișoara, derby de top pe „Cetate”, sâmbătă, 25 octombrie, la ora 15.00, meci contând pentru etapa a 10-a din Seria 7 a Ligii 3 | Vezi prețul biletelor și programul Derby de top pe „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia – Știința Poli Timișoara. CSM Unirea Alba Iulia va […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea....
România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare
România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În...
Știrea Zilei
FOTO | Modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație a muniției tip NATO de la UM Cugir poate începe: A fost finalizată licitația
Modernizare a halei ce va găzdui noile linii de fabricație de la UM Cugir: A fost finalizată licitația Uzina Mecanică...
VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale
PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în...
Curier Județean
Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal Un bărbat din Bistra a...
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din...
Politică Administrație
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...