Bogdan Firu (Metalurgistul Cugir), preparator fizic la echipa României Under 19 de fotbal feminin

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de minute

în

De

Bogdan Firu (Metalurgistul Cugir) este preparator fizic și la echipa României Under 19 de fotbal feminin

Metalurgistul Cugir se bucură că are un reprezentant la loturile naționale are României, Bogdan Firu fiind preparator fizic la România Under 19, fotbal feminin. 

Citește și: VIDEO | Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara 2-1 (1-0), în derby-ul Seriei 7 din Liga 3: Al doilea eșec în Alba pentru Poli

Acesta face parte din staff-ul tehnic al divizionarei terțe de la începutul anului 2025, anterior activând, printre altele la prim-divizionara Gloria Buzău și pe lângă echipa de club, muncește și la lotul reprezentativ când are acțiuni.

Bogdan Firu va împlini 24 de ani și se ocupă de pregătirea fizică a echipei conduse de Lucian Itu de aproximativ 10 luni.

În această perioadă, naționala feminină va disputa, la Buftea, o dublă amicală împotriva reprezentativei naționale a Suediei Under 18 (sâmbătă, 25 octombrie și marți, 28 octombrie). Selecționerul Constantin Olariu pregătește formația „tricoloră” în vederea revenirii în Liga A. Junioarele Under 19 vor juca în Grupa B3, în Bosnia-Herțegovina, cu San Marino (26 noiembrie), țara gazdă (29 noiembrie) și Ucraina (2 decembrie).

