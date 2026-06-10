Sebastian Itu, la Poli Timișoara! Transfer extraordinar al fundașului crescut de Metalurgistul Cugir

Tânărul apărător cugirean Sebastian Itu (20 de ani, Metalurgistul Cugir) este protagonistul unui transfer extraordinar, la Poli Timișoara, proaspăt divizionara secundă care în sezonul trecut a activat în eșalonul terț în seria din care au făcut parte și formațiile din Alba.

Gruparea „alb-violetă” din Banat s-a bătut cu CSM Unirea Alba Iulia pentru promovarea în Liga 3, iar antrenorul Dan Alexa l-a remarcat pe fundașul central al Cugirului pe parcursul stagiunii trecute. De apreciat că Metalurgistul Cugir l-a cedat pe Sebastian Itu fără pretenții finaciare, tocmai pentru a contribui la un pas important înainte în cariera sa.

*Sebastian Itu, așchia ce nu sare departe de trunchi

Știința Poli Timișoara se mișcă senzațional pe piața transferurilor, aducând nume importante precum Ov. Popescu (UTA Arad), Artean („U” Cluj), Chițu (Hermannstadt), Drăghici (CSA Steaua), Ștefanovici (Poli Iași), Bonț (Sănătatea Cluj).

Sebastian Itu, cel mai important produs al fotbalului cugirean din ultimii ani, are șansa majoră de a evolua în Liga 2, acesta fiind jucător under. Talentatul fotbalist a jucat fundaș central în echipa din orașul natal, dar poate acoperi și alte posturi din defensivă, dar și în zona linei mediane. Sebi a semnat pentru 3 ani cu Poli și reprezintă un jucător cu un potențial deosebit, produs 100 la sută al formației Metalurgistul, al cărui antrenor este tatăl său Lucian Itu (47 de ani). Lucian Itu a evoluat în Liga 2 la Minerul Lupeni, sau Intenațional Curtea de Argeș (cu care a promovat în Liga 1 în 2009), fiind considerat simbolul fotbalului cugirean după 1989.

Sebastian Itu a împlinit 20 de ani în 2 martie și a jucat doar la Metalurgistul Cugir, cu excepția unei jumătăți de an, în 2024, când a fost împrumutat la Gloria Bistrița. Are la activ o experiență remarcabilă pe a treia scenă fotbalistică, unde a debutat în noiembrie 2021, într-un derby „de Alba” cu AFC Unirea Alba Iulia, cu peste 5 sezoane la activ.

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Plecarea lui Sebastian Itu la Poli Timișoara aduce în discuție, dacă mai era nevoie, strategia dezamăgitoare a CSM Unirea Alba Iulia, eterna pretendentă la Liga 2, care nu este capabilă să atragă jucătorii din Alba, preferând să importe fotbaliști modești din alte părți!

Pentru formația din județul Alba are 28 de meciuri în ediția 2025/2026 a Ligii 3, fiind integralist în 27 dintre acestea, la care se adaugă și o partidă din Cupa României.

„Sunt foarte bucuros că am venit la un asemenea club, cu o asemenea tradiție și sper să ne îndeplinim toate obiectivele. Eu mă gândesc că o să ne batem la promovare în acest sezon. Îi cunosc pe o parte din viitorii colegi, pe Țegle îl știu din perioada în care am fost colegi la Bistrița. Abia aștept să joc pentru Poli!”, a punctat Sebastian Itu.

„E un tânăr pe care l-am remarcat la meciurile noastre directe. Sperăm să confirme așteptările. E încă o opțiune pentru ca antrenorul Dan Alexa să poată să facă cel mai bun 11 posibil”, a menționat Ion Timofte, director sportiv Politehnica Timișoara, a transmis clubul Poli Timișoara în prezentarea oficială.

Sursa: Poli Timișoara

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