Comunicat | DEER consolidează cultura integrității prin implementarea standardului internațional anti-mită
Comunicat | DEER consolidează cultura integrității prin implementarea standardului internațional anti-mită
Într-un context în care încrederea, transparența și responsabilitatea reprezintă repere esențiale ale unei organizații moderne, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) face un nou pas în consolidarea culturii sale organizaționale prin implementarea standardului internațional pentru sistemele de management anti-mită.
Acest demers reflectă angajamentul ferm al companiei de a dezvolta și menține un mediu de lucru bazat pe integritate, profesionalism și respectarea celor mai înalte standarde etice, contribuind la consolidarea încrederii utilizatorilor, partenerilor, autorităților și comunităților pe care le deservim.
Implementarea standardului anti-mită depășește sfera conformării la cerințe și reglementări. Ea reprezintă asumarea unui model de guvernanță corporativă modernă, construit pe principii clare de transparență și responsabilitate, care oferă garanții suplimentare că toate activitățile și procesele companiei se desfășoară corect, echitabil și fără compromisuri. La nivelul companiei, principiul care guvernează întreaga abordare privind integritatea este unul clar și fără echivoc: toleranță zero față de orice formă de mită sau comportament corupt.
În plan concret, acest sistem presupune dezvoltarea și aplicarea unor politici și proceduri specifice, evaluarea permanentă a riscurilor asociate faptelor de corupție și mită, consolidarea mecanismelor de control intern, instruirea continuă a personalului, precum și existența unor canale dedicate de raportare și gestionare a eventualelor situații care pot ridica suspiciuni privind încălcarea normelor de integritate. Mai presus de toate, standardul contribuie la dezvoltarea unei culturi organizaționale în care integritatea nu reprezintă doar o obligație procedurală, ci un principiu fundamental care ghidează deciziile și comportamentele de zi cu zi.
Pentru utilizatori, implementarea acestui standard constituie o garanție suplimentară că serviciile oferite de DEER sunt realizate pe baza unor criterii obiective,
transparente și nediscriminatorii, într-un cadru care promovează tratamentul egal, predictibilitatea proceselor și eliminarea oricăror influențe necorespunzătoare. În același timp, pentru partenerii și furnizorii companiei, standardul anti-mită contribuie la consolidarea unui climat de afaceri bazat pe corectitudine, concurență loială și transparență, oferind certitudinea unor proceduri clare și a unor criterii echitabile în toate etapele colaborării.
Implementarea acestui sistem este susținută de o serie de măsuri deja realizate la nivelul companiei: elaborarea și distribuirea materialelor informative dedicate, amplasarea de afișe în sedii și în centrele de relații cu utilizatorii, organizarea sesiunilor de informare și instruire pentru angajați, precum și dezvoltarea mecanismelor interne de raportare și monitorizare.
„În DEER avem toleranță zero față de orice faptă de corupție. Integritatea reprezintă una dintre valorile fundamentale ale DEER. Implementarea standardului anti-mită marchează un nou pas în consolidarea angajamentului nostru față de utilizatori, parteneri și comunitățile pe care le deservim. Ne dorim ca fiecare interacțiune cu compania să fie definită de profesionalism, transparență și respectarea celor mai înalte standarde etice, contribuind astfel la construirea unui climat de încredere durabilă și reciprocă”, a declarat Directorul General al DEER, doamna Mihaela Rodica Suciu
Prin această inițiativă, DEER reafirmă faptul că procesul de modernizare a companiei nu înseamnă doar investiții în infrastructură, digitalizare și dezvoltarea rețelelor de distribuție, ci și consolidarea valorilor care stau la baza unei organizații responsabile. Gestionând o infrastructură critică și deservind peste patru milioane de utilizatori, compania își asumă responsabilitatea de a promova permanent integritatea, transparența și buna guvernanță, ca fundament al activității sale și al relației cu toate părțile interesate.
DEER încurajează angajații, utilizatorii, partenerii și colaboratorii să contribuie activ la menținerea unui climat de integritate și transparență, semnalând orice situație care poate ridica suspiciuni privind încălcarea normelor etice sau a legislației aplicabile. Numai prin responsabilitate comună și prin respectarea valorilor care ne definesc putem construi, împreună, un mediu organizațional bazat pe încredere, corectitudine și respect.
Orice posibilă faptă de mituire poate fi raportată, în condiții de confidențialitate, la adresa: [email protected]. Integritatea nu este doar o obligație de conformitate. Este expresia respectului față de profesie, față de colegi, față de companie și față de comunitățile pe care le deservim în fiecare zi, se arată înt-un comunicat de presă.
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