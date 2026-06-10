Curier Județean

VIDEO | Nouă mandate de percheziții domiciliare în județul Alba: Dosare penale pentru infracțiunea de înșelăciune în cadrul operațiunii JUPITER

Bogdan Ilea

Publicat

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ALBA FEST 2026

Nouă mandate de percheziții domiciliare în județul Alba: Dosare penale pentru infracțiunea de înșelăciune în cadrul operațiunii JUPITER

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba efectuează, miercuri, 10 iunie 2026, nouă percheziții domiciliare în județul Alba, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. 

Acțiunea are loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 10 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pun în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, în județul Alba.

Cercetările sunt efectuate în cadrul unor dosare penale ce au ca obiect săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

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