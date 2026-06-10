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11 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până joi seara

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

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ALBA FEST 2026

11 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până joi seara

ANM a emis miercuri dimineața noi avertizări cod galben de furtuni valabile mâine, 11 iunie 2026, în Alba și alte zone din țară. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până joi seara.

COD GALBEN 11 iunie, ora 05 – 11 iunie, ora 10

În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (viteze de 50…70 km/h) și izolat vijelii, descărcări electrice și averse (15…25 l/mp).

COD GALBEN 11 iunie, ora 10 – 11 iunie, ora 21

În Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi în noaptea de joi spre vineri (11/12 iunie) în majoritatea zonelor, iar pe parcursul zilei de vineri (12 iunie) mai ales în jumătatea estică a țării.

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