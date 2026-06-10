TRAGEDIE într-un sat din Alba: Vârstnică de 79 de ani, găsită SPÂNZURATĂ de un stâlp de curent. Incidentul, semnalat la 112 de o vecină

O vârstnică de 79 de ani a fost găsită spânzurată de un stâlp de curent, într-un sat din județul Alba. Incidentul a fost semnalat la 112 de o vecină a femeii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iunie 2026, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Acmariu, județul Alba, cu privire la faptul că a găsit-o pe vecina sa spânzurată.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. O femeie, în vârstă de 79 de ani, din aceeași localitate, a fost găsită spânzurată de un stâlp de electricitate.

Pe trupul femeii nu au fost identificate urme de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării examenului necroptic.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

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