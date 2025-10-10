VIDEO | Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara 2-1 (1-0), în derby-ul Seriei 7 din Liga 3: Al doilea eșec în Alba pentru Poli
Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara, în derby-ul Seriei 7 din Liga 3
Metalurgistul Cugir a învins Poli Timișoara, cu 2-1 (1-0), în derby-ul rundei din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.
Au marcat: George Mâlnă (37, 90+3), respectiv Raul Haiduc (90+1).
Citește și: Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 2-0 (2-0)! Cugirenii, lideri – cu maximum de puncte, Philip Pahone – primul gol în Liga 3
În minutul 2, David Popa, de la oaspeți, a fost pe punctul să înscrie un gol de generic, profitând de ieșirea dintre buturi a portarului Rareș Pop, dar șutul său de la peste 35 de metri a nimerit bara transversală.
Reușita de generic a venit, însă, în poarta vizitatorilor, avându-l ca autor, în minutul 37, pe George Mâlnă (bară tranversală-gol, după un șut cu sete).
În minutul 67, portarul Rareș Pop a avut o intervenție senzațională la reluarea din 6 metri a lui Iosif Liviu Rotariu.
Finalul a fost încins, cu Poli restabilind egalitatea în prelungiri și Cugirul dând lovitura prin același George Mâlnă câteva zeci de secunde mai târziu.
A „plouat” și cu galbene din partea „centralului” Mormeci.
Poli suferă astfel al doilea eșec stagional în Alba, primul fiind în fața grupării CIL Blaj (1-2).
La meci a asistat și fostul selecționer Cosmin Contra, care a făcut parte din delegația oficială a oaspeților.
foto: captură video Politehnica Timișoara
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana 5-0 (2-0) | „Alb-negrii”, un nou succes și permanență în fotoliul de lideri
„Alb-negrii”, un nou succes și permanență în fotoliul de lideri CSM Unirea Alba Iulia a întâlnit, vineri, 10 octombrie 2025, pe Stadionul „Cetate”, pe Unirea Sântana, în etapa a opta a Seriei 7 din Liga 3 de fotbal. CSM Unirea Alba Iulia a reușit să se impună categoric, cu 5-0 (2-0), consolidându-și poziția de lider […]
În Liga 3, vineri, derby-ul Seriei 7, Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara | CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Unirea Sântana. Vezi programul celorlalte conjudețene
În Liga 3, vineri, derby-ul Seriei 7, Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara, iar CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Unirea Sântana. Sâmbătă evoluează celelalte 3 conjudețene Vineri, 10 octombrie este mare meci mare pe „Arena CSO”, Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara, derby-ul etapei a opta din Seria 7 a eșalonului terț. Tot vineri, pe „Cetate”, […]
LPS Sebeș, calificare în Cupa României la Under 19, după victoria cu Corvinul Hunedoara | Eliminare la Under 17 pentru „leuți”
LPS Sebeș s-a calificat în Cupa României la Under 19, după victoria cu Corvinul Hunedoara, scor 6-0. Eliminare la Under 17 pentru „leuți” La Simeria, LPS Sebeș Under 19 a învins net, cu un set, 6-0 (3-0) pe Corvinul Hunedoara. Golurile vizitatorilor pregătiți de Doru Oancea au fost marcate de Moise, Todea, Cristea, Ghitan, Nicola […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan a vorbit despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale”
Ilie Bolojan, despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale. ” Ilie...
Vaccinare antigripală 2025 | Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii
Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii Campania de vaccinare antigripală...
Știrea Zilei
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și sindicatul
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și...
Șofer din Vințu de Jos, beat criță la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă
Șofer din Vințu de Jos, „mort de beat” la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o...
Curier Județean
O firmă din județ a rămas fără 12.000 de euro în cont! Mesajul de apreciere transmis după ce IPJ Alba a rezolvat problema: ,,O sursă de motivație pentru următorul caz”
O firmă din județ a rămas fără 12.000 de euro în cont! Cum sună mesajul de mulțumire primit de IPJ...
„Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, proiect de derulat de Muzeul „Astra” Sibiu în parteneriat cu Primăria Abrud: Circuit muzeal inovator care va ilustra exploatarea minieră auriferă
„Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, proiect de derulat de Muzeul „Astra” Sibiu în parteneriat cu Primăria Abrud Muzeul ASTRA, în...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare: 5 soluții la provocările digitale existente
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare Proiectul...
Opinii Comentarii
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...