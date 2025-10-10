Rămâi conectat

Sport

VIDEO | Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara 2-1 (1-0), în derby-ul Seriei 7 din Liga 3: Al doilea eșec în Alba pentru Poli

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara, în derby-ul Seriei 7 din Liga 3

Metalurgistul Cugir a învins Poli Timișoara, cu 2-1 (1-0), în derby-ul rundei din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.

Au marcat: George Mâlnă (37, 90+3), respectiv Raul Haiduc (90+1).

Citește și: Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 2-0 (2-0)! Cugirenii, lideri – cu maximum de puncte, Philip Pahone – primul gol în Liga 3

În minutul 2, David Popa, de la oaspeți, a fost pe punctul să înscrie un gol de generic, profitând de ieșirea dintre buturi a portarului Rareș Pop, dar șutul său de la peste 35 de metri a nimerit bara transversală.

Reușita de generic a venit, însă, în poarta vizitatorilor, avându-l ca autor, în minutul 37, pe George Mâlnă (bară tranversală-gol, după un șut cu sete).

În minutul 67, portarul Rareș Pop a avut o intervenție senzațională la reluarea din 6 metri a lui Iosif Liviu Rotariu.

Finalul a fost încins, cu Poli restabilind egalitatea în prelungiri și Cugirul dând lovitura prin același George Mâlnă câteva zeci de secunde mai târziu.

A „plouat” și cu galbene din partea „centralului” Mormeci.

Poli suferă astfel al doilea eșec stagional în Alba, primul fiind în fața grupării CIL Blaj (1-2).

La meci a asistat și fostul selecționer Cosmin Contra, care a făcut parte din delegația oficială a oaspeților.

foto: captură video Politehnica Timișoara

