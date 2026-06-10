Albaiulian de 58 de ani, condamnat la închisoare pentru că a condus băut, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta un an după gratii pentru faptele sale

Un albaiulian de 58 de ani, condamnat la închisoare pentru că a condus băut, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta un an după gratii pentru faptele sale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 9 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

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