Curier Județean

Astăzi | Cod portocaliu de vânt puternic în Alba: Rafale de 90–120 km/h. Avertismentul autorităților

Bogdan Ilea

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Cod portocaliu de vânt puternic în Alba: Rafale de 90–120 km/h. Avertismentul autorităților

Meteorologii au emis un cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului, în mai multe zone din România, printre care și județul Alba, valabil până la ora 21.00, vineri, 13 noiembrie 2026.

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,,Vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze de 90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h. Respectați recomandările noastre!”, transmite ISU Alba.

Recomandările transmise de ISU Alba

  • Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
  • Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
  • Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

,,Accesați fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, pentru a afla cum să acționezi înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență. Consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie și află mai multe despre zonele afectate.”, se mai arată în mesajul transmis de ISU Alba.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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