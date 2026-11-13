13-15 noiembrie 2026 | Vremea în România, în răcire accentuată: Ninsori la munte și temperaturi negative

Vremea în România, în răcire accentuată: Ninsori la munte și temperaturi negative

Vremea se schimbă radical în România. Ploile, vântul puternic și ninsorile vor afecta mai multe regiuni ale țării, iar de sâmbătă temperaturile vor scădea accentuat. La munte se va depune un strat de zăpadă de până la 10 centimetri, în timp ce în estul Transilvaniei sunt așteptate temperaturi de aproximativ -10 grade.

Conform unei informări meteo, vineri (13 noiembrie) va ploua în general moderat cantitativ, în vestul, nord-vestul și în centrul țării, iar în cursul nopții (13/14 noiembrie) în regiunile sudice. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 noiembrie) la început în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm). În a doua parte a nopții, lapoviță și ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, vor fi și în estul și în sud-estul Transilvaniei.

Cantitățile de apă vor fi local de 15….25 l/mp, iar în zona montană și în Muntenia de 30…35 l/mp.

Vineri, vântul se va intensifica treptat în toată țara, cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.

Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime se vor situa în general între 6 și 11 grade, iar minimele din dimineața zilei de duminică vor fi negative în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei va fi ger (în jurul a -10 grade).

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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