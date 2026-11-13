Ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie 2026: 20 noiembrie, data-limită până la care se pot depune cererile

Românii care au nevoie de ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, și îndeplinesc condițiile legale, trebuie să depună cererile la primărie până la 20 noiembrie pentru a primi sprijinul începând din această lună, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

ANPIS încurajează persoanele singure și familiile care îndeplinesc condițiile legale să depună cât mai curând cererile

ANPIS încurajează persoanele singure și familiile care îndeplinesc condițiile legale să depună cât mai curând cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, astfel încât să poată beneficia de sprijin începând cu luna noiembrie 2026, prima lună a sezonului rece 2026-2027.

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie 2026, cererea și documentele justificative trebuie depuse la primăria de domiciliu până la data de 20 noiembrie 2026.

Solicitările înregistrate după această dată vor fi luate în considerare pentru acordarea ajutorului aferent lunii decembrie 2026.

Cererea, care reprezintă o declarație pe propria răspundere, se depune la primăria localității sau a sectorului municipiului București în care se află locuința, individual sau, după caz, prin intermediul asociației de proprietari. Formularele sunt puse la dispoziție de primării și pot fi disponibile și pe site-urile autorităților administrației publice locale.

Persoanele care doresc să beneficieze de ambele forme de sprijin trebuie să bifeze în formular atât opțiunea pentru ajutorul de încălzire, cât și pe cea pentru suplimentul pentru energie.

Cine poate primi ajutorul pentru încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie se acordă, prin dispoziția primarului, persoanelor singure și familiilor care se încadrează în criteriile prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Acordarea sprijinului se face în funcție de veniturile nete lunare, componența familiei, sistemul de încălzire utilizat și bunurile deținute.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru sezonul rece 2026-2027, în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în funcție de sursele de energie utilizate.

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie este asigurată de ANPIS, prin intermediul agențiilor teritoriale.

În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, al gazelor naturale și al energiei electrice, ajutorul se decontează lunar furnizorului, fiind scăzut din valoarea facturii.

Pentru încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri, suma aferentă întregului sezon rece sau lunilor rămase din sezon, în funcție de momentul solicitării, se acordă integral, într-o singură tranșă, în luna decembrie.

Tichet de energie de 50 de lei pe lună

Suplimentar acestor forme de ajutor, consumatorii vulnerabili pot beneficia, până la data de 31 decembrie 2026, de tichetul de energie în valoare de 50 de lei pe lună, destinat achitării facturilor la energia electrică.

Cererea pentru acordarea tichetului se poate transmite prin intermediul aplicației EPIDS sau se poate depune la primărie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 35/2025.

Ministrul Muncii, Florin Manole, le-a transmis persoanelor care se încadrează în condițiile legale să depună cererile până la 20 noiembrie, pentru a beneficia de sprijin începând cu luna noiembrie.

„Pentru multe familii și persoane singure, facturile din timpul iernii sunt o grijă reală. De aceea am un mesaj simplu. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru încălzirea locuinței sau de suplimentul de energie și vă încadrați în condițiile legii, depuneți cererea la primărie până pe 20 noiembrie. Astfel, veți primi sprijinul începând cu luna noiembrie pentru sezonul rece 2026-2027.

Cererile depuse după această dată vor fi luate în calcul din decembrie. Dacă solicitați și suplimentul de energie, trebuie să bifați ambele opțiuni în formular. În plus, tichetul de energie de 50 lei pe lună poate fi solicitat și prin aplicația noastră ePIDS sau la primărie. Nu vreau ca oamenii care au dreptul la acest sprijin să-l piardă pentru că nu este cunoscut termenul sau procedura. Mergeți la primărie, cereți informații și depuneți cererea la timp”, a transmis ministrul Muncii.

ANPIS recomandă persoanelor și familiilor interesate să se adreseze primăriei de domiciliu pentru informații privind documentele necesare, sprijin în completarea cererii și clarificări referitoare la modalitatea de depunere a acesteia.

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