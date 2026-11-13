Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura ordinea publică la două partide de fotbal, la Alba Iulia și Cugir

Ioana Oprean

Publicat

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Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura ordinea publică la două partide de fotbal, la Alba Iulia și Cugir

Jandarmii din Alba vor fi la datorie în weekend-ul 14-15 noiembrie 2026 și vor asigura ordinea publică la două partide de fotbal, la Alba Iulia și Cugir.

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Săptămâna aceasta, jandarmii din Alba vor fi alături de suporteri la două partide de fotbal din cadrul Ligii a III-a, pentru ca încurajările și bucuria competiției să rămână în prim-plan:

-La Arena Cugir din orașul Cugir, unde Metalurgistul Cugir va întâlni CSC Ghiroda;

-Pe Stadionul „Cetate” din municipiul Alba Iulia, unde Unirea Alba Iulia va întâlni ACS CIL Blaj.

,,Prin prezența în zona arenelor sportive, vom urmări prevenirea incidentelor și asigurarea unui climat de ordine și siguranță pentru toți participanții.

Pentru a vă bucura de meci, vă recomandăm:

-Să ajungeți din timp la stadion și să respectați indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine.
-Să încurajați echipa favorită cu respect față de ceilalți suporteri, jucători și arbitri.
-Să evitați conflictele și să solicitați sprijinul jandarmilor dacă observați situații care vă pot pune în pericol.

Pasiunea pentru fotbal se trăiește în tribune, iar fair-play-ul ne aduce împreună! Împreună, facem loc pasiunii și respectului în tribune!”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

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