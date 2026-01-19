Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele!
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale, a transmis, luni, 19 ianuarie 2026, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
Citește și: Avertisment DNSC: Tentativele de fraudă sub pretextul unor apeluri telefonice false din partea „Poliției Române” și a „BNR” continuă
Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță, precizează DNSC.
Recomandări:
*Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.
*Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.
*Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.
*Activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.
*Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul pe pnrisc.dnsc.ro
*Urmărește recomandările DNSC: Cum te protejezi online? – https://www.youtube.com/watch?v=guo638H57mc
Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta, a mai transmis DNSC.
