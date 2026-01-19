Avertisment DNSC: Tentativele de fraudă sub pretextul unor apeluri telefonice false din partea „Poliției Române” și a „BNR” continuă

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că tentativele de fraudă sub pretextul unor apeluri telefonice false din partea „Poliției Române” și a „BNR” continuă.

Obținerea de date bancare confidențiale și compromiterea conturilor victimelor este scopul atacatorilor, potrivit DNSC, care a emis mai multe recomandări pentru utilizatori.

Scenariul folosit:

Un infractor urmărit de Interpol a încercat să ia un credit pe numele tău. E un caz penal. E anchetă oficială.

Pentru creșterea credibilității, sunt utilizate tehnici de inginerie socială, precum:

– limbaj autoritar și referiri la articole de lege;

– inducerea stării de urgență și presiune psihologică;

– transmiterea, prin aplicații de mesagerie, a unor documente falsificate (ex. legitimații / adrese „oficiale”).

Ulterior, persoana este redirecționată către un pretins „specialist” din cadrul BNR, iar comunicarea este mutată pe canale alternative (WhatsApp / Telegram / Signal), sub pretextul unui „mediu securizat”. În această etapă sunt solicitate treptat informații sensibile, inclusiv extrase de cont și alte date cu caracter personal.

Schema presupune inclusiv izolarea victimei, prin solicitarea explicită de a nu discuta situația cu alte persoane, sub pretextul confidențialității anchetei.

Recomandări de securitate cibernetică:

Nu oferi date personale sau bancare prin telefon.

Închide apelul și sună înapoi la numărul oficial al instituției.

Nu continua discuția pe WhatsApp, Telegram sau Signal.

Verifică imaginile primite cu reverse image search.

Nu instala aplicații de control la distanță.

Nu te lăsa intimidat de ton autoritar sau “articole de lege”.

Monitorizează conturile și setează alerte de tranzacție.

În cazul în care suspectați o astfel de tentativă, întrerupeți comunicarea și raportați incidentul către Poliția Română și DNSC (apelând 1911 sau online pe pnrisc.dnsc.ro).

