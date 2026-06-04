Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
In the Grey / Misiune la limită Avanpremiera
Regia: Guy Ritchie
Cu: Jake Gyllenhaal, Eiza González, Henry Cavill, Rosamund Pike
Gen Film: Actiune, Drama
Durată: 98 min
Rating: N 15
„Misiune la limită” urmărește o echipă de agenți secreţi de elită care acționează din umbră, la fel de confortabili în a manevra puterea și influența precum sunt în utilizarea armelor automate și a explozibililor de mare putere. După ce un mafiot nemilos provoacă o înșelătorie de un miliard de dolari, echipa este trimisă să recupereze banii într-o misiune care, pentru oricine altcineva, ar fi sinucigașă. Ceea ce începe ca un jaf imposibil devine rapid ceva mult mai grav, transformându-se într-un război total al strategiilor, înșelăciunii și supraviețuirii.
Miercuri, Joi 19:35
Disclosure Day / Ziua adevărului Avanpremiera
Regia: Steven Spielberg
Cu: Josh O’Connor, Eve Hewson, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell
Gen Film: SF
Durată: 145 min
Rating: N 15
Dacă ai afla că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta asta, ți-ar dovedi-o, te-ar speria? Vara asta, adevărul aparține celor opt miliarde de oameni. Ne apropiem de… Ziua adevărului.
Miercuri, Joi 18:20
Scary Movie 6 / Comedie de groază 2D / VIP 2D
Regia: Michael Tiddes
Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans
Gen Film: Comedie, Horror
Durată: 95 min
Rating: N 15
Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.
2D: Vineri 19:00
Sambata pana Marti 19:40; 21:35
Miercuri, Joi 17:40; 21:35
2D VIP: Vineri pana Joi 14:15
Masters of the Universe / Stăpânii universului 2D / VIP 2D
Regia: Travis Knight
Cu: Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin, Nicholas Galitzine
Gen Film: Actiune, Aventuri
Durată: 132 min
Rating: AP 12
După ce sunt separați timp de 15 ani, Sabia Puterii îl conduce pe prințul Adam (Nicholas Galitzine) înapoi în Eternia, unde descoperă că patria sa a fost distrusă sub domnia malefică a lui Skeletor (Jared Leto). Pentru a-și salva familia și lumea, Adam trebuie să-și unească forțele cu cei mai apropiați aliați ai săi, Teela (Camila Mendes) și Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), și să-și îmbrățișeze adevăratul destin ca He-Man – cel mai puternic om din univers.
2D: Vineri pana Joi 21:00
2D VIP: Vineri pana Joi 18:35
The Desert Child / Copilul deșertului
Regia: Gilles de Maistre
Cu: Kev Adams, Adrianna Gradziel, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Neige de Maistre, Moun Ghazali
Gen Film: Familie
Durată: 92 min
Rating: AG
Tânăra Sun publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei: incredibila poveste a lui Hadara, un copil nomad pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când Sun este invitată să viziteze Sahara, își dă seama că Hadara este poate mai mult decât o simplă poveste de adormit copiii.
Dublat: Vineri pana Marti 14:30
Miercuri, Joi 14:00
Backrooms / Backrooms: Fără ieșire
Regia: Kane Parsons
Cu: Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor
Gen Film: Horror, SF
Durată: 90 min
Rating: N 15
Într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, pe un perete oarecare, o cale de acces răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare.
Vineri 17:45
Sambata pana Marti 18:50
Miercuri, Joi 16:00
Fuze / Fuze: Diversiune explozivă
Regia: David Mackenzie
Cu: Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington, Theo James, Gugu Mbatha-Raw
Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Mister, Razboi, Thriller
Durată: 98 min
Rating: N 15
O alertă privind un obuz neexplodat din al Doilea Război Mondial pe un șantier din centrul Londrei pornește o isterie în masă și o cursă contra-cronometru pentru dezamorsarea acestuia. Dar când haosul se dovedește a fi orchestrat pentru a masca un jaf de proporții pe o stradă alăturată și foști aliați se transformă în inamici, miza și adrenalina cresc direct proporțional.
Sambata pana Marti 17:40
Miercuri, Joi 15:40
Passenger / Pasagerul
Regia: André Øvredal
Cu: Melissa Leo, Jacob Scipio, Lou Llobell, Devielle Johnson, Bonni Dichone
Gen Film: Horror
Durată: 94 min
Rating: N 15
La câteva săptămâni după ce pornesc într-o aventură cu rulota, o tânără și iubitul ei sunt martori la un accident teribil în care șoferul moare. Curând, încep să fie vânați de un demon care este la un pas în spatele lor oriunde s-ar duce.
Vineri pana Marti 15:40
Mumbo Jumbo / Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș
Regia: Karsten Kiilerich
Cu: Lars Mikkelsen, Dick Kaysø, Peter Frödin, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning
Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic
Durată: 83 min
Rating: AG
După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.
Dublat: Vineri pana Joi 12:00; 13:50
The Sheep Detectives / Turma vede urma
Regia: Kyle Balda
Cu: Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston
Gen Film: Actiune, Comedie, Mister
Durată: 109 min
Rating: AG
În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.
Dublat: Vineri pana Marti 12:10
Miercuri, Joi 11:50
The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 VIP 2D
Regia: David Frankel
Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 120 min
Rating: AP 12
The Devil Wears Prada 2 urmărește lupta Mirandei Priestly (Meryl Streep), care se apropie de pensionare, împotriva lui Emily Charlton (Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise.
Vineri pana Joi 16:10
Michael 2D / VIP 2D
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi
Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical
Durată: 127 min
Rating: AP 12
Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.
Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.
2D: Vineri 16:25; 20:00
Sambata pana Marti 16:25
2D VIP: Vineri pana Joi 21:20
The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D
Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic
Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF
Durată: 98 min
Rating: AG
Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.
Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.
Dublat: Vineri pana Joi 12:20
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.
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