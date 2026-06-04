FOTO | Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, la ultima oră de dirigenție: „Rămas bun, ani de liceu!”

Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, la ultima oră de dirigenție: „Rămas bun, ani de liceu!”

Bucuria reușitei, tristețea despărțirii, nostalgia amintirilor și entuziasmul unui nou început au fost sentimentele care i-au încercat, joi, 4 iunie 2026, pe absolvenții Promoției 2026 de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, la ultima oră de dirigenție.

Numită simbolic „Schimbul de clase”, această ultimă oră în care au spus „Prezent” în uniforma de licean militar, i-a provocat pe elevii claselor a XII-a la un exercițiu de memorie și imaginație.

Este vorba de o rememorare a primelor zile în formație, a lecțiilor învățate, a prieteniilor pe care le-au legat și amintirile pe care și le-au făcut, dar în același timp și o proiecție asupra viitorului, care li se deschide în față ca o coală albă de hârtie.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

foto: elev caporal Iustin Nicolescu/elev fruntaș Sebastian Trif/elev fruntaș Robert Popa/elev fruntaș Iasmina Marișcu/elev Andreas Stamorean/elev Luca Țugui/elev Matei Țugui

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