Sancțiuni de până la 500.000 de lei și confiscarea utilajelor pentru balastierele ilegale. Proiect de lege depus în Parlament
Sancțiuni de până la 500.000 de lei și confiscarea utilajelor pentru balastierele ilegale. Proiect de lege depus în Parlament
Ministrul interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a depus miercuri, 3 iunie 2026, în Parlament, un proiect de lege care prevede amenzi de până la 500.000 de lei, confiscarea utilajelor și interdicții de operare de cinci ani pentru combaterea exploatărilor ilegale de agregate minerale și a balastierelor mascate ca iazuri piscicole.
Propunerea legislativă modifică atât Legea apelor, cât și Legea minelor și introduce sancțiuni semnificativ mai dure pentru operatorii care desfășoară activități ilegale. Potrivit Ministerului Mediului, noile reglementări urmăresc în special limitarea exploatărilor de balast și pietriș mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole.
„Ani la rând, acest fenomen a fost ignorat sau acoperit. S-au furat cantități uriașe de balast și pietriș, s-au produs prejudicii de sute de milioane de lei, au fost afectate comunități întregi, iar în unele cazuri au existat inclusiv pierderi de vieți omenești. Este momentul să punem capăt acestor practici ilegale și să aducem ordine într-un domeniu care a funcționat prea mult timp în beneficiul unor grupuri de interese”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Parlamentului.
Doar 102 iazuri finalizate din 1.200 de proiecte
Datele prezentate de Ministerul Mediului arată că, în ultimii zece ani, au fost emise aproximativ 1.200 de avize pentru realizarea unor iazuri piscicole. Dintre acestea, doar 102 proiecte au fost finalizate, în timp ce restul s-au transformat în exploatări permanente de agregate minerale, fără ca amenajările piscicole să mai fie realizate.
Pentru a limita aceste practici, proiectul stabilește că avizele aferente lucrărilor pentru iazuri piscicole vor fi valabile doi ani, cu posibilitatea unei singure prelungiri de maximum un an. După expirarea termenului total de trei ani, proiectele nefinalizate vor fi sancționate contravențional.
„Nu vom mai accepta situația în care lucrări autorizate pentru iazuri piscicole sunt prelungite la nesfârșit și devin, în realitate, exploatări mascate de agregate minerale. În maximum trei ani, lucrările trebuie finalizate. Dacă nu sunt finalizate, cei responsabili vor răspunde”, a subliniat Diana Buzoianu.
Amenzi de până la 500.000 de lei și noi infracțiuni Printre cele mai importante măsuri prevăzute de pachetul legislativ se numără majorarea amenzilor contravenționale de la maximum 80.000 de lei la maximum 500.000 de lei. Proiectul introduce, de asemenea, o nouă infracțiune care vizează depozitarea ilegală a peste 20 de metri cubi de agregate minerale sau realizarea de iazuri piscicole fără autorizațiile necesare. Operatorii sancționați care nu respectă noile prevederi vor pierde dreptul de a obține noi avize de gospodărire a apelor timp de cinci ani, interdicția urmând să se aplice inclusiv beneficiarilor reali ai companiilor implicate.
Confiscarea utilajelor și monitorizare video obligatorie
O altă noutate a proiectului este posibilitatea confiscării utilajelor și echipamentelor utilizate în activități ilegale. Totodată, exploatările vor fi obligate să instaleze sisteme CCTV și să păstreze imaginile înregistrate timp de șase luni. În paralel, inspectorii Administrației Naționale „Apele Române” și cei ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale vor utiliza bodycam-uri în timpul controalelor.
„Până acum, cei care încălcau legea își păstrau utilajele și își continuau activitatea prin alte firme. Schimbăm această logică. Confiscăm echipamentele folosite ilegal și ne asigurăm că sancțiunile îi urmăresc și pe beneficiarii reali ai afacerilor”, a explicat ministra Mediului.
Licențe suspendate pentru operatorii care își pierd avizele de mediu
Proiectul urmărește și armonizarea prevederilor din Legea apelor și Legea minelor, astfel încât operatorii care își pierd avizele și autorizațiile de mediu să nu mai poată continua activitățile miniere în baza unor licențe sau permise deja existente. De asemenea, persoanele condamnate pentru infracțiunile introduse prin noile reglementări nu vor mai putea obține licențe sau permise de exploatare minieră timp de cinci ani.
Pachetul legislativ a fost elaborat în colaborare cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și este susținut de parlamentari UDMR și PNL, care au semnat proiectul în calitate de coinițiatori.
„Este un fenomen care a distrus vieți, a afectat infrastructura, a lăsat comunități fără apă și a produs pagube uriașe statului român. Avem obligația să intervenim ferm. Acest proiect transmite un mesaj clar: exploatarea ilegală a resurselor naturale nu va mai fi tolerată”, a concluzionat Diana Buzoianu.
Foto: Facebook Diana Buzoianu
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