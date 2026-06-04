Curier Județean

FOTO | Patru incunabule și alte rarități bibliofile din secolele XVI-XVII, într-o expoziție temporară la Museikon Alba Iulia

Ioana Oprean

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Patru incunabule și alte rarități bibliofile din secolele XVI-XVII, într-o expoziție temporară la Museikon Alba Iulia

Patru incunabule din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, tipărite în perioada 1487-1500, dar și o serie de rarități bibliofile din secolul al XVI-lea, cum ar fi unul din primele atlase de buzunar, pot fi văzute, până în 4 septembrie 2026, într-o expoziție vernisată, joi, 4 iunie 2026, la Museikon Alba Iulia.

Expoziția temporară „Comori bibliofile din secolele XV–XVI în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia” a fost organizată cu prilejul desfășurării, la Alba Iulia, a celei de-a XX-a ediții a conferinței „Bibliologie și patrimoniul cultural național”, eveniment care reunește cercetători pasionați de studiul tipăriturilor vechi.

Publicul are ocazia să admire unele dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul muzeului, care ilustrează începuturile tiparului european. Printre exponate se numără patru incunabule – volume tipărite înainte de anul 1501 – achiziționate recent de muzeu. Acestea au fost realizate la Augsburg (1487), Basel (13 martie 1496), Hagenau (10 noiembrie 1499) și Veneția (12 decembrie 1500).

Una dintre cele mai prețioase piese prezentate este postincunabulul „Sermones discipuli de tempore et de sanctis” al lui Johannes Heroltus, tipărit la Nürnberg în 1502 de Anton Koberger, considerat cel mai important tipograf german de la sfârșitul secolului al XV-lea și nașul de botez al lui Albrecht Dürer. Din această lucrare se mai cunosc doar 11 exemplare la nivel mondial.

Expoziția include și alte rarități bibliofile, precum un manuscris din secolul al XV-lea, un fragment din Sbornicul tipărit de Coresi la Sebeș în 1580, două ediții ale Bibliei – una tipărită la Lyon în 1532 și alta la Ostrog în 1581 –, precum și Noul Testament de la Alba Iulia din 1648. Vizitatorii pot descoperi și unul dintre primele atlase de buzunar, realizat de Johannes Honterus și tipărit la Zürich în 1564.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. La conferință participă specialiști în bibliologie din România, Slovacia și Ungaria, reuniți într-un demers dedicat valorificării și cercetării patrimoniului cultural scris.

sursa: Agerpres

foto: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

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