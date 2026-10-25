Autobază pentru 60 de autobuze electrice la Alba Iulia, pe 1,5 hectare de pășune: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare infrastructură pentru dezvoltare sistem de transport public local/zonal de călători”, propus de Primăria Alba Iulia.

Ce se construiește

Investiția este prevăzută pe un teren din intravilanul municipiului, identificat prin CF nr. 125948 și număr cadastral 125948, cu o suprafață de 15.853 mp, echivalentul a peste 1,5 hectare. Folosința actuală, conform certificatului de urbanism, este de pășune.

Proiectul prevede o autobază pentru operarea, staționarea, încărcarea și întreținerea unei flote de autobuze electrice. Elementul central este o hală pentru staționarea și încărcarea lentă a autobuzelor, cu o capacitate de 60 de autobuze electrice. Aici vor fi și spațiile administrative, tehnice și de depozitare.

În incintă vor funcționa o spălătorie pentru autobuze, un atelier pentru mici reparații și spații tehnice și de depozitare de circa 380 mp. Configurația halei permite analizarea unei compartimentări pe două niveluri, caz în care suprafața ar putea ajunge la aproximativ 760 mp, în funcție de soluția tehnică, de cerințele structurale și de securitatea la incendiu. O clădire administrativă cu regim de înălțime P+2E va găzdui birourile personalului de coordonare și ale echipelor de întreținere.

Parcări, încărcare și amenajări exterioare

În exterior sunt prevăzute:

*104 locuri de parcare de tip Park & Ride, dintre care 4 pentru persoane cu dizabilități, deservite de 24 de puncte de încărcare pentru autoturisme electrice;

*40 de locuri pentru autobuze în interiorul halei, asociate sistemului de încărcare lentă;

*20 de locuri exterioare pentru autobuze, dintre care 7 echipate cu stații de încărcare rapidă;

*parcări pentru angajați, stații de autobuz pentru plecare și sosire și o zonă pentru sistemul de închiriere a bicicletelor;

*spații verzi, suprafețe plantate, circulații carosabile și pietonale.

Accesul principal se va face dinspre Șoseaua de Centură, prin laturile de nord și de sud ale terenului. Accesul secundar este prevăzut în sud, printr-un sens giratoriu propus.

Indicatori tehnico-urbanistici

*suprafața terenului: 15.853 mp;

*suprafața construită propusă: 4.577 mp;

*suprafața construită desfășurată: 5.220,70 mp;

*spații verzi și plantate: 4.844 mp (circa 30,56% din teren);

*procent de ocupare a terenului (POT): 28,87%;

*coeficient de utilizare a terenului (CUT): 0,33.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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