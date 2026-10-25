Profesor la școala gimnazială din Hopârta, condamnat la 6.000 de lei amendă penală pentru că a strâns de gât un elev de 14 ani

Un profesor de la Școala Gimnazială din Hopârta a fost condamnat de Judecătoria Aiud la o amendă penală de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a strâns de gât un elev de 14 ani în timpul orei. Hotărârea a fost pronunțată la 1 octombrie 2026 și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare. Incidentul a avut loc pe 12 decembrie 2024, în jurul orei 8.45.

Potrivit dosarului, elevul i-a cerut unui coleg să-i pună un cercel, iar profesorul a reacționat aruncând de pe bancă punga de chipsuri a băiatului. Imaginile camerelor de supraveghere arată cum profesorul îl prinde pe elev de gât în clasă, apoi îl scoate pe hol, îl ia de guler și îl împinge la perete, unde îl ține câteva secunde.

Profesorul (M. L.), în vârstă de 64 de ani, a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, ceea ce a redus cu o pătrime limitele de pedeapsă. Procurorii l-au trimis în judecată pentru purtare abuzivă în formă agravată, deoarece victima era minoră, se afla în grija lui, iar fapta s-a petrecut în public.

„Cu ocazia audierii, persoana vătămată a arătat că după ce a cerut colegului său să-i pună cercelul în ureche profesorul de engleză s-a uitat la ei și i-a spus «vrei să-ți smulg cercelul din ureche» persoana vătămată replicând «dar haideți domnule profesor». În acest context, profesorul i-a aruncat punga de chipsuri jos de pe bancă, persoana vătămată cerându-i să-i plătească chipsurile. Mai departe, inculpatul l-a prins de gât cu ambele mâini, apoi l-a prins de mână și l-a scos din sala de clasă pe elev spunându-i «hai să mergem la doamna directoare să sunăm la poliție».

Ajunşi pe holul școlii, inculpatul l-a lipit pe elev de un calorifer și l-a strâns de gât, apoi i-a spus acestuia să intre în sala de clasă. În urma faptei s-au cauzat persoanei vătămate leziuni excoriații și echimoze care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile îngrijiri medicale”, se precizează în rechizitoriul emis de Parchet.

Judecătoria a refuzat renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea acesteia. Magistrații au arătat că a lovi un elev de 14 ani este o atitudine care „nu poate fi tolerată” la un cadru didactic. ”Instanţa consideră că, raportat la gravitatea faptei şi împrejurările concrete în care a fost săvârşită, nu poate pronunţa o pedeapsă cu renunţarea la aplicarea acesteia ori cu amânarea aplicării.

Instanţa are în vedere că inculpatul este cadru didactic şi a lovit un elev de 14 ani, atitudine care nu poate fi tolerată la un cadru didactic. Chiar dacă persoana vătămată avea un comportament impertinent și nepotrivit în contextul dat, îngreunând desfășurarea orei de engleză, inculpatul avea alte mijloace la îndemână pentru a restabili ordinea, folosirea violenţei fizice şi verbale nefiind permise unui cadru didactic, care trebuie să aibă grijă de elevi cât aceştia sunt la şcoală şi să îi ocrotească, în niciun caz să îi agreseze”, a precizat magistratul, potrivit hotărârii instanței.

Judecătorul a ținut cont de recunoașterea faptei și regretul manifestat de profesor, de numărul redus de zile de îngrijiri medicale, de faptul că incidentul a fost izolat într-o carieră didactică îndelungată și de caracterizările pozitive din partea colegilor.

Profesorul și-a cerut scuze elevului și mamei acestuia, iar femeia a declarat că nu mai are pretenții. Băiatul continuă să facă ore de engleză cu același profesor, iar familia nu a cerut despăgubiri civile. Amenda penală aplicată 150 de zile-amendă a câte 40 de lei, respectiv un total de 6.000 de lei.

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