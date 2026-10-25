Profesor la școala gimnazială din Hopârta, condamnat la 6.000 de lei amendă penală pentru că a strâns de gât un elev de 14 ani
Profesor la școala gimnazială din Hopârta, condamnat la 6.000 de lei amendă penală pentru că a strâns de gât un elev de 14 ani
Un profesor de la Școala Gimnazială din Hopârta a fost condamnat de Judecătoria Aiud la o amendă penală de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a strâns de gât un elev de 14 ani în timpul orei. Hotărârea a fost pronunțată la 1 octombrie 2026 și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare. Incidentul a avut loc pe 12 decembrie 2024, în jurul orei 8.45.
Potrivit dosarului, elevul i-a cerut unui coleg să-i pună un cercel, iar profesorul a reacționat aruncând de pe bancă punga de chipsuri a băiatului. Imaginile camerelor de supraveghere arată cum profesorul îl prinde pe elev de gât în clasă, apoi îl scoate pe hol, îl ia de guler și îl împinge la perete, unde îl ține câteva secunde.
Profesorul (M. L.), în vârstă de 64 de ani, a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, ceea ce a redus cu o pătrime limitele de pedeapsă. Procurorii l-au trimis în judecată pentru purtare abuzivă în formă agravată, deoarece victima era minoră, se afla în grija lui, iar fapta s-a petrecut în public.
„Cu ocazia audierii, persoana vătămată a arătat că după ce a cerut colegului său să-i pună cercelul în ureche profesorul de engleză s-a uitat la ei și i-a spus «vrei să-ți smulg cercelul din ureche» persoana vătămată replicând «dar haideți domnule profesor». În acest context, profesorul i-a aruncat punga de chipsuri jos de pe bancă, persoana vătămată cerându-i să-i plătească chipsurile. Mai departe, inculpatul l-a prins de gât cu ambele mâini, apoi l-a prins de mână și l-a scos din sala de clasă pe elev spunându-i «hai să mergem la doamna directoare să sunăm la poliție».
Ajunşi pe holul școlii, inculpatul l-a lipit pe elev de un calorifer și l-a strâns de gât, apoi i-a spus acestuia să intre în sala de clasă. În urma faptei s-au cauzat persoanei vătămate leziuni excoriații și echimoze care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile îngrijiri medicale”, se precizează în rechizitoriul emis de Parchet.
Judecătoria a refuzat renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea acesteia. Magistrații au arătat că a lovi un elev de 14 ani este o atitudine care „nu poate fi tolerată” la un cadru didactic. ”Instanţa consideră că, raportat la gravitatea faptei şi împrejurările concrete în care a fost săvârşită, nu poate pronunţa o pedeapsă cu renunţarea la aplicarea acesteia ori cu amânarea aplicării.
Instanţa are în vedere că inculpatul este cadru didactic şi a lovit un elev de 14 ani, atitudine care nu poate fi tolerată la un cadru didactic. Chiar dacă persoana vătămată avea un comportament impertinent și nepotrivit în contextul dat, îngreunând desfășurarea orei de engleză, inculpatul avea alte mijloace la îndemână pentru a restabili ordinea, folosirea violenţei fizice şi verbale nefiind permise unui cadru didactic, care trebuie să aibă grijă de elevi cât aceştia sunt la şcoală şi să îi ocrotească, în niciun caz să îi agreseze”, a precizat magistratul, potrivit hotărârii instanței.
Judecătorul a ținut cont de recunoașterea faptei și regretul manifestat de profesor, de numărul redus de zile de îngrijiri medicale, de faptul că incidentul a fost izolat într-o carieră didactică îndelungată și de caracterizările pozitive din partea colegilor.
Profesorul și-a cerut scuze elevului și mamei acestuia, iar femeia a declarat că nu mai are pretenții. Băiatul continuă să facă ore de engleză cu același profesor, iar familia nu a cerut despăgubiri civile. Amenda penală aplicată 150 de zile-amendă a câte 40 de lei, respectiv un total de 6.000 de lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din octombrie 2026
Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din octombrie 2026 Consiliul Local Alba Iulia se va reuni luni, 26 octombrie 2026, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află și un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli […]
Foto | Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba
Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba O cățelușă a fost găsită în stare gravă la Sebeș, incapabilă să își miște picioarele din spate, după ce a fost împușcată în coloană, relata ziarulunirea.ro în cursul zilei de sâmbătă, 24 octombrie 2026. […]
Vânătoare în fiecare sâmbătă pe Dealul Mamut, până în mai 2027. Albaiulienii, revoltați: „Cum vă permiteți să limitați accesul în natură?”
Vânătoare în fiecare sâmbătă pe Dealul Mamut, până în mai 2027. Albaiulienii, revoltați: „Cum vă permiteți să limitați accesul în natură?” Albaiulienii care obișnuiesc să alerge, să facă drumeții sau să meargă cu bicicleta pe Dealul Mamut sunt avertizați să evite traseele turistice și căile de acces prin pădure în fiecare zi de sâmbătă, între […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât a plătit statul român pentru pensiile speciale în septembrie 2026: Cu cât a crescut numărul de beneficiari
Cât a plătit statul român pentru pensiile speciale în septembrie 2026: Cu cât a crescut numărul de beneficiari Numărul beneficiarilor...
Foto | Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații
Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații Prof. univ. dr. Ioan Bocșa a adus la...
Știrea Zilei
Profesor la școala gimnazială din Hopârta, condamnat la 6.000 de lei amendă penală pentru că a strâns de gât un elev de 14 ani
Profesor la școala gimnazială din Hopârta, condamnat la 6.000 de lei amendă penală pentru că a strâns de gât un...
Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din octombrie 2026
Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din...
Curier Județean
Autobază pentru 60 de autobuze electrice la Alba Iulia, pe 1,5 hectare de pășune: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Autobază pentru 60 de autobuze electrice la Alba Iulia, pe 1,5 hectare de pășune: Undă verde pentru proiect din partea...
Foto | Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță
Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță Siguranța rutieră,...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea tinerilor, în prim-plan
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea...
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...