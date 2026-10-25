Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din octombrie 2026

Consiliul Local Alba Iulia se va reuni luni, 26 octombrie 2026, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află și un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2026. Cea mai mare parte a banilor merge spre Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor.

De unde vin banii

Propunerea de rectificare pozitivă, de 3.812.190 de lei, are la bază analiza contului de execuție la 19 octombrie 2026 și adresele primite de la serviciile și birourile din primărie, care au cerut măsuri pentru asigurarea funcționării. Temeiul legal invocat este art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin. (1) lit. a), c) și j) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, precum și Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe 2026.

Creșterea veniturilor are cinci surse:

*2.400.000 de lei – subvenții pentru instituții publice, adică Clubul Sportiv Municipal și Centrul Cultural Palatul Principilor;

*1.000.000 de lei – subvenții de la bugetul de stat pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

*255.000 de lei – sume primite în contul plăților efectuate în anul curent din FSE+;

*96.480 de lei – sume primite în contul plăților efectuate în anul curent din FEDR;

*60.710 de lei – subvenții de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN).

Cât primesc CSM Unirea Alba Iulia și Palatul Principilor

Cei 2.400.000 de lei pentru CSM Unirea Alba Iulia și Palatul Principilor apar în buget în două locuri. În bugetul local, la capitolul 67.02 (Cultură, recreere și religie), sunt înscriși ca transferuri între unități ale administrației publice. În bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la capitolul 67.10, se împart astfel:

-Clubul Sportiv Municipal – 1.500.000 de lei

*cheltuieli de personal: 135.000 de lei;

*bunuri și servicii: 1.285.000 de lei;

*cheltuieli de capital: 80.000 de lei.

-Centrul Cultural Palatul Principilor – 900.000 de lei

*cheltuieli de personal: 325.000 de lei;

*bunuri și servicii: 335.000 de lei;

*cheltuieli de capital: 240.000 de lei.

Tot la capitolul Cultură, recreere și religie, bugetul local mai prevede 820.000 de lei pentru bunuri și servicii. În schimb, la două proiecte de investiții culturale și de agrement se reduc cheltuielile neeligibile: cu 150.000 de lei la amenajarea spațiilor culturale multifuncționale din Ansamblul Palatul Principilor (Corpul B și poarta de acces) și cu 100.000 de lei la Parcul Nord (cartierele Micești și Orizont).

Restul bugetului local rectificat

Resstul bugetului local al municipiului Alba Iulia în varianta rectificată are următoarea configurație:

*Administrație și servicii publice. La autoritățile executive (cap. 51.02), cheltuielile de capital scad cu 300.000 de lei. La alte servicii publice generale (cap. 54.02), cheltuielile de personal cresc cu 510.000 de lei, iar bunurile și serviciile cu 70.000 de lei.

*Ordine publică. La cap. 61.02, bunurile și serviciile cresc cu 22.000 de lei, iar cheltuielile de capital scad cu 11.000 de lei. Cheltuielile de personal au doar o reașezare de sume.

*Învățământ. La cap. 65.02, cheltuielile de personal cresc cu 7.000 de lei, cele de capital cu 14.000 de lei, iar bunurile și serviciile scad cu 7.010 lei. Plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent scad cu 10 lei.

Pentru proiectul „IMPLICAT” desfășurat la Liceul Dorin Pavel, finanțarea națională crește cu 27.000 de lei, iar cea europeană cu 153.000 de lei. Pentru al doilea proiect „IMPLICAT”, dedicat învățământului tehnic din Alba, sumele sunt de 18.000 de lei din fonduri naționale și 102.000 de lei din fonduri UE.

*Sănătate. La cap. 66.02 există doar o reașezare de sume la cheltuielile de personal.

*Asistență socială. La cap. 68.02, cheltuielile de personal scad cu 2.417.580 de lei. În sens opus, bunurile și serviciile cresc cu 169.900 de lei, asistența socială cu 400.000 de lei, alte cheltuieli cu 70.000 de lei, iar cheltuielile de capital cu 20.000 de lei. Plățile din anii precedenți recuperate în anul curent scad cu 22.320 de lei. Proiectul „Alba Iulia Incluzivă 2030″ are doar reașezări de sume, atât la finanțarea națională, cât și la cea europeană.

*Locuințe, servicii și dezvoltare publică. La cap. 70.02, bunurile și serviciile cresc cu 2.186.830 de lei. Cheltuielile de capital scad cu 753.000 de lei, iar plățile din anii precedenți recuperate scad cu 27.040 de lei. Cea mai mare reducere din întreaga rectificare este la rambursările de credite, cu 3.000.000 de lei mai puțin.

*Mediu, agricultură și transport. La protecția mediului (cap. 74.02), cheltuielile de capital scad cu 90.000 de lei. La agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cap. 83.02), cheltuielile de personal cresc cu 170.000 de lei. La transporturi (cap. 84.02), bunurile și serviciile cresc cu 70.000 de lei, iar cheltuielile de capital cu 939.000 de lei.

foto: arhivă

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