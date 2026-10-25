Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din octombrie 2026
Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din octombrie 2026
Consiliul Local Alba Iulia se va reuni luni, 26 octombrie 2026, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află și un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2026. Cea mai mare parte a banilor merge spre Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor.
De unde vin banii
Propunerea de rectificare pozitivă, de 3.812.190 de lei, are la bază analiza contului de execuție la 19 octombrie 2026 și adresele primite de la serviciile și birourile din primărie, care au cerut măsuri pentru asigurarea funcționării. Temeiul legal invocat este art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin. (1) lit. a), c) și j) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, precum și Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe 2026.
Creșterea veniturilor are cinci surse:
*2.400.000 de lei – subvenții pentru instituții publice, adică Clubul Sportiv Municipal și Centrul Cultural Palatul Principilor;
*1.000.000 de lei – subvenții de la bugetul de stat pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
*255.000 de lei – sume primite în contul plăților efectuate în anul curent din FSE+;
*96.480 de lei – sume primite în contul plăților efectuate în anul curent din FEDR;
*60.710 de lei – subvenții de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN).
Cât primesc CSM Unirea Alba Iulia și Palatul Principilor
Cei 2.400.000 de lei pentru CSM Unirea Alba Iulia și Palatul Principilor apar în buget în două locuri. În bugetul local, la capitolul 67.02 (Cultură, recreere și religie), sunt înscriși ca transferuri între unități ale administrației publice. În bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la capitolul 67.10, se împart astfel:
-Clubul Sportiv Municipal – 1.500.000 de lei
*cheltuieli de personal: 135.000 de lei;
*bunuri și servicii: 1.285.000 de lei;
*cheltuieli de capital: 80.000 de lei.
-Centrul Cultural Palatul Principilor – 900.000 de lei
*cheltuieli de personal: 325.000 de lei;
*bunuri și servicii: 335.000 de lei;
*cheltuieli de capital: 240.000 de lei.
Tot la capitolul Cultură, recreere și religie, bugetul local mai prevede 820.000 de lei pentru bunuri și servicii. În schimb, la două proiecte de investiții culturale și de agrement se reduc cheltuielile neeligibile: cu 150.000 de lei la amenajarea spațiilor culturale multifuncționale din Ansamblul Palatul Principilor (Corpul B și poarta de acces) și cu 100.000 de lei la Parcul Nord (cartierele Micești și Orizont).
Restul bugetului local rectificat
Resstul bugetului local al municipiului Alba Iulia în varianta rectificată are următoarea configurație:
*Administrație și servicii publice. La autoritățile executive (cap. 51.02), cheltuielile de capital scad cu 300.000 de lei. La alte servicii publice generale (cap. 54.02), cheltuielile de personal cresc cu 510.000 de lei, iar bunurile și serviciile cu 70.000 de lei.
*Ordine publică. La cap. 61.02, bunurile și serviciile cresc cu 22.000 de lei, iar cheltuielile de capital scad cu 11.000 de lei. Cheltuielile de personal au doar o reașezare de sume.
*Învățământ. La cap. 65.02, cheltuielile de personal cresc cu 7.000 de lei, cele de capital cu 14.000 de lei, iar bunurile și serviciile scad cu 7.010 lei. Plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent scad cu 10 lei.
Pentru proiectul „IMPLICAT” desfășurat la Liceul Dorin Pavel, finanțarea națională crește cu 27.000 de lei, iar cea europeană cu 153.000 de lei. Pentru al doilea proiect „IMPLICAT”, dedicat învățământului tehnic din Alba, sumele sunt de 18.000 de lei din fonduri naționale și 102.000 de lei din fonduri UE.
*Sănătate. La cap. 66.02 există doar o reașezare de sume la cheltuielile de personal.
*Asistență socială. La cap. 68.02, cheltuielile de personal scad cu 2.417.580 de lei. În sens opus, bunurile și serviciile cresc cu 169.900 de lei, asistența socială cu 400.000 de lei, alte cheltuieli cu 70.000 de lei, iar cheltuielile de capital cu 20.000 de lei. Plățile din anii precedenți recuperate în anul curent scad cu 22.320 de lei. Proiectul „Alba Iulia Incluzivă 2030″ are doar reașezări de sume, atât la finanțarea națională, cât și la cea europeană.
*Locuințe, servicii și dezvoltare publică. La cap. 70.02, bunurile și serviciile cresc cu 2.186.830 de lei. Cheltuielile de capital scad cu 753.000 de lei, iar plățile din anii precedenți recuperate scad cu 27.040 de lei. Cea mai mare reducere din întreaga rectificare este la rambursările de credite, cu 3.000.000 de lei mai puțin.
*Mediu, agricultură și transport. La protecția mediului (cap. 74.02), cheltuielile de capital scad cu 90.000 de lei. La agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cap. 83.02), cheltuielile de personal cresc cu 170.000 de lei. La transporturi (cap. 84.02), bunurile și serviciile cresc cu 70.000 de lei, iar cheltuielile de capital cu 939.000 de lei.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Foto | Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba
Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba O cățelușă a fost găsită în stare gravă la Sebeș, incapabilă să își miște picioarele din spate, după ce a fost împușcată în coloană, relata ziarulunirea.ro în cursul zilei de sâmbătă, 24 octombrie 2026. […]
Vânătoare în fiecare sâmbătă pe Dealul Mamut, până în mai 2027. Albaiulienii, revoltați: „Cum vă permiteți să limitați accesul în natură?”
Vânătoare în fiecare sâmbătă pe Dealul Mamut, până în mai 2027. Albaiulienii, revoltați: „Cum vă permiteți să limitați accesul în natură?” Albaiulienii care obișnuiesc să alerge, să facă drumeții sau să meargă cu bicicleta pe Dealul Mamut sunt avertizați să evite traseele turistice și căile de acces prin pădure în fiecare zi de sâmbătă, între […]
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 octombrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 octombrie. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât a plătit statul român pentru pensiile speciale în septembrie 2026: Cu cât a crescut numărul de beneficiari
Cât a plătit statul român pentru pensiile speciale în septembrie 2026: Cu cât a crescut numărul de beneficiari Numărul beneficiarilor...
Foto | Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații
Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații Prof. univ. dr. Ioan Bocșa a adus la...
Știrea Zilei
Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din octombrie 2026
Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din...
Foto | Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba
Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în...
Curier Județean
Autobază pentru 60 de autobuze electrice la Alba Iulia, pe 1,5 hectare de pășune: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Autobază pentru 60 de autobuze electrice la Alba Iulia, pe 1,5 hectare de pășune: Undă verde pentru proiect din partea...
Foto | Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță
Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță Siguranța rutieră,...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea tinerilor, în prim-plan
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea...
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...