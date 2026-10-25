Andrei Cordea, super gol în SuperLiga, în duelul cu Dinamo din „Gruia”. Comentator: „Un șut ca un burghiu”
Andrei Cordea, super gol în SuperLiga, în duelul cu Dinamo din „Gruia”. Comentator: „Un șut ca un burghiu”
Un gol fabulos a fost marcat de fotbalistul aiudean Andrei Cordea în meciul dintre CFR Cluj și Dinamo, din SuperLiga de fotbal.
Partida a fost programată duminică, 25 octombrie 2026, de la ora 19.00, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.
În minutul 26 Andrei Cordea a deblocat tabela cu un șut extrem de frumos și eficient din afara careului.
„Un șut ca un burghiu!”, a definit plastic reușita comentatorul radio-tv Adrian Soare.
Meciul din „Gruia” este în desfășurare.
foto: arhivă
articol în curs de actualizare
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Conducerea CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș: „Au fost câteva dispute, dar verbale, fără amenințări”, după episodul de la finele întâlnirii cu Târnavele Tiur
Conducerea CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș: „Au fost câteva dispute, dar verbale, fără amenințări”, după episodul de la finele întâlnirii cu Târnavele Tiur La Baia de Arieș, la partida dintre Arieșul Apuseni și Târnavele Tiur, a fost un episod ce l-a avut primarul Marius Dup în prim-plan! La sugestia acestuia, gazdele au f[cut o […]
Foto: CSM Unirea Alba Iulia, victorie clară la Under 19 și eșec drastic la Under 17
CSM Unirea Alba Iulia, victorie clară la Under 19 și eșec drastic la Under 17, în etapa a zecea a campionatelor organizate de FRF CSM Unirea Alba Iulia a avut dublă externă cu U Evolution 2000), iar LPS Sebeș a stat în această etapă. Jocurile următoare, în 1 noiembrie sunt LPS Sebeș – ACS Mediaș […]
Amenințări la Baia de Arieș, la partida Arieșul Apuseni – Târnavele Tiur, cu primarul Marius Dup în prim-plan! Contestație pentru întreaga echipă a oaspeților
Amenințări la Baia de Arieș, la partida dintre Arieșul Apuseni și Târnavele Tiur, cu primarul Marius Dup în prim-plan! Constestație pentru întreaga echipă a oaspeților! Partida a contat pentru etapa a șaptea a Ligii 4, seria 2 și s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 6-0 (5-0). La final, Marius Dup a solicitat o contestație pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât a plătit statul român pentru pensiile speciale în septembrie 2026: Cu cât a crescut numărul de beneficiari
Cât a plătit statul român pentru pensiile speciale în septembrie 2026: Cu cât a crescut numărul de beneficiari Numărul beneficiarilor...
Foto | Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații
Ioan Bocșa, la Blaj: Lecția vie a colindului românesc, transmisă noilor generații Prof. univ. dr. Ioan Bocșa a adus la...
Știrea Zilei
Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din octombrie 2026
Bani „fără număr” pentru CSM Unirea Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor: Ce aduce pentru… unii rectificarea bugetară din...
Foto | Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în Alba
Cățelușă împușcată în coloană, la Sebeș! Care este reacția autorităților după noul caz șocant de cruzime asupra animalelor consemnat în...
Curier Județean
Autobază pentru 60 de autobuze electrice la Alba Iulia, pe 1,5 hectare de pășune: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Autobază pentru 60 de autobuze electrice la Alba Iulia, pe 1,5 hectare de pășune: Undă verde pentru proiect din partea...
Foto | Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță
Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță Siguranța rutieră,...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea tinerilor, în prim-plan
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea...
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...