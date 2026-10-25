Sport

Andrei Cordea, super gol în SuperLiga, în duelul cu Dinamo din „Gruia”. Comentator: „Un șut ca un burghiu”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 7 minute

în

De

Andrei Cordea, super gol în SuperLiga, în duelul cu Dinamo din „Gruia”. Comentator: „Un șut ca un burghiu”

Un gol fabulos a fost marcat de fotbalistul aiudean Andrei Cordea în meciul dintre CFR Cluj și Dinamo, din SuperLiga de fotbal.

Petrecerea Divorțaților

Partida a fost programată duminică, 25 octombrie 2026, de la ora 19.00, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

În minutul 26 Andrei Cordea a deblocat tabela cu un șut extrem de frumos și eficient din afara careului.

„Un șut ca un burghiu!”, a definit plastic reușita comentatorul radio-tv Adrian Soare.

Meciul din „Gruia” este în desfășurare.

foto: arhivă

articol în curs de actualizare

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Conducerea CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș: „Au fost câteva dispute, dar verbale, fără amenințări”, după episodul de la finele întâlnirii cu Târnavele Tiur

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

25 octombrie 2026

De

Conducerea CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș: „Au fost câteva dispute, dar verbale, fără amenințări”, după episodul de la finele întâlnirii cu Târnavele Tiur La Baia de Arieș, la partida dintre Arieșul Apuseni și Târnavele Tiur, a fost un episod ce l-a avut primarul Marius Dup în prim-plan! La sugestia acestuia, gazdele au f[cut o […]

Citește mai mult

Sport

Foto: CSM Unirea Alba Iulia, victorie clară la Under 19 și eșec drastic la Under 17

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

25 octombrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, victorie clară la Under 19 și eșec drastic la Under 17, în etapa a zecea a campionatelor organizate de FRF CSM Unirea Alba Iulia a avut dublă  externă cu U Evolution 2000), iar LPS Sebeș a stat în această etapă. Jocurile următoare, în 1 noiembrie sunt LPS Sebeș – ACS Mediaș […]

Citește mai mult

Sport

Amenințări la Baia de Arieș, la partida Arieșul Apuseni – Târnavele Tiur, cu primarul Marius Dup în prim-plan! Contestație pentru întreaga echipă a oaspeților

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

25 octombrie 2026

De

Amenințări la Baia de Arieș, la partida dintre Arieșul Apuseni și Târnavele Tiur, cu primarul Marius Dup în prim-plan! Constestație pentru întreaga echipă a oaspeților! Partida a contat pentru etapa a șaptea a Ligii 4, seria 2 și s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 6-0 (5-0). La final, Marius Dup a solicitat o contestație pentru […]

Citește mai mult