Andrei Cordea, super gol în SuperLiga, în duelul cu Dinamo din „Gruia”. Comentator: „Un șut ca un burghiu”

Un gol fabulos a fost marcat de fotbalistul aiudean Andrei Cordea în meciul dintre CFR Cluj și Dinamo, din SuperLiga de fotbal.

Partida a fost programată duminică, 25 octombrie 2026, de la ora 19.00, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

În minutul 26 Andrei Cordea a deblocat tabela cu un șut extrem de frumos și eficient din afara careului.

„Un șut ca un burghiu!”, a definit plastic reușita comentatorul radio-tv Adrian Soare.

Meciul din „Gruia” este în desfășurare.

foto: arhivă

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