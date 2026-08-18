Anunț de mediu: solicitare obținere acord de mediu pentru „Construire hală producție lemn verde”, propusă a fi amplasată în loc. Bistra, Calea Turzii nr. 14E

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

S.C. TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE LEMN VERDE”, propus a fi amplasatîn LOC. BISTRA, CALEA TURZII NR. 14E, JUD. ALBA

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, jud. Alba și la sediul titularului din loc. BISTRA, CALEA TURZII NR. 14E, JUD. ALBA în zilele de luni-joi, între orele 09.00 – 14.30 și vineri între orele 09.00-13.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Alba.

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