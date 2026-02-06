Anul Nou Chinezesc 2026 | Când începe Anul Calului de Foc: Ce înseamnă și ce importanță va avea pentru fiecare zodie

Anul Nou Chinezesc 2026 începe pe 17 februarie și va aduce un val de schimbări, decizii curajoase, dar și dorința de libertate. Anul Calului de Foc aduce momentul în care putem să ne eliberăm de vechile tipare și să ne deschidem spre oportunități noi.

Anul Calului de Foc este special în zodiacul chinezesc, deoarece se repetă doar o dată la 60 de ani. În 2026, Calul se combină cu elementul Foc, generând o energie puternică, dinamică și plină de transformări.

Când începe Anul Calului de Foc

Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând începutul oficial al Noului An Lunar. Chiar dacă în primele săptămâni ale lui 2026 suntem încă sub influența Anului Șarpelui, trecerea în noul ciclu are loc exact în ziua în care Luna intră în faza de început, conform calendarului tradițional chinezesc. Spre deosebire de calendarul solar, cel chinezesc se bazează pe mișcarea Lunii, motiv pentru care data Anului Nou variază în fiecare an, situându-se între sfârșitul lunii ianuarie și mijlocul lunii februarie.

Anul Calului de Foc este considerat una dintre cele mai dinamice și pline de energie combinații din zodiacul chinezesc. În mod fascinant, începutul și sfârșitul acestui an coincid cu două eclipse solare inelare, cunoscute și sub denumirea de „inele de foc”, un fenomen rar și spectaculos pentru pasionații de astrologie.

Pentru milioane de oameni din Asia și din comunitățile asiatice de pe glob, această perioadă marchează sărbători, călătorii și reuniuni de familie. Festivalul Primăverii, cum mai este cunoscut Anul Nou Lunar, durează 16 zile și se încheie cu Festivalul Lanternelor, odată cu următoarea Lună Plină, pe 3 martie 2026 (Forbes.com).

Ce înseamnă Anul Calului

În cultura orientală, calul reprezintă acțiune, libertate, viteză și progres, explică Susan Gu, specialist în medicină tradițională chineză și acupunctură la HVN din Londra, citat de Vogue. Reflectă o etapă a vieții în care înaintezi cu curaj, fără teama obstacolelor, punând accent pe mișcare, nu pe statul pe loc.

În termeni simpli, gândiți-vă la schimbări rapide, oportunități noi, dezvoltare personală și un ritm mai alert al vieții.

Ce înseamnă Calul de Foc

Fiecare an din zodiacul chinezesc are un element corespunzător în cadrul ciclului. Pe 17 februarie 2026, vom intra în Anul Calului de Foc, care se va încheia pe 20 februarie 2027—„foc” fiind elementul și „cal” semnul zodiacal. Această combinație simbolizează energie și dinamism.

„Focul aduce intensitate, urgență și pasiune, ceea ce poate fi motivant, dar și solicitant”, spune Ada Ooi, clinician în medicina chineză integrativă și fondatoarea 001 London.

Această combinație creează adesea un ritm mai alert al vieții și un impuls mai puternic de realizare, ceea ce face esențial să fim atenți la limitele corpului și la rezervele de energie.

Fiind primul Cal de Foc după 60 de ani (durata unui ciclu complet al zodiacului), acest an poate părea neliniștit și plin de dinamism, cu posibilitatea apariției conflictelor.

Anul zodiacal actual (29 ianuarie 2025 – 16 februarie 2026) este Anul Șarpelui de Lemn, care simbolizează eliberarea de vechile obiceiuri și povești, recalibrarea a ceea ce funcționează pentru tine și respectarea inteligenței interioare. Odată cu sosirea Anului Calului de Foc, această claritate necesită acțiune decisivă și consecventă în lumea exterioară.

Semnificația Anului Calului de Foc

Calul simbolizează libertate, mișcare, curaj și dorința de progres. Este un semn care nu rămâne pe loc, ci caută mereu să avanseze și să exploreze noi orizonturi. Elementul Foc aduce pasiune, energie și impulsul de a acționa rapid, iar împreună, Calul și Focul formează un an în care oamenii devin mai hotărâți, mai curajoși și mai dornici să facă schimbări semnificative.

În astrologia chineză, Anul Calului de Foc este perceput ca o perioadă plină de oportunități, dar și de provocări, mai ales dacă energia nu este canalizată eficient. Este un an ideal pentru cei care își stabilesc obiective clare și sunt dispuși să muncească pentru a le transforma în realitate.

Ce zodie ești în zodiacul chinezesc

Zodiacul chinezesc se bazează pe un ciclu de 12 ani, fiecare an fiind reprezentat de un animal cu trăsături și calități distincte. Ordinea acestora este următoarea: Șobolan, Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Porc. De exemplu, Șobolanul este considerat inteligent și adaptabil, în timp ce Tigrul simbolizează forță și curaj. Aceste caracteristici sunt adesea folosite pentru a descrie personalitatea celor născuți în anii corespunzători, conform china-embassy.gov.cn.

Zodiacul chinezesc este strâns legat și de cele cinci elemente: lemn, foc, pământ, metal și apă. Fiecare an este guvernat de un element, care adaugă un plus de influență asupra personalității și destinului unei persoane. De exemplu, anii de Foc sunt plini de energie și pasiune, în timp ce anii de Pământ aduc stabilitate și pragmatism.

Acest sistem este folosit în China și în alte țări asiatice pentru a anticipa evenimente, a înțelege mai bine trăsăturile oamenilor și a ghida deciziile importante din viață. Mulți consultă zodiacul chinezesc pentru a afla ce le rezervă viitorul și pentru a lua decizii fundamentate.

Cum afli ce zodie ești în zodiacul chinezesc

Pentru a-ți descoperi zodia, este necesar să verifici ciclul de 12 ani al zodiacului și să identifici animalul asociat cu anul nașterii tale. Fiecare an are un animal specific care îi influențează caracterul și destinul.

· Șobolan – (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

· Bivol – (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

· Tigru – (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

· Iepure – (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

· Dragon – (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

· Șarpe – (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

· Cal – (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

· Capră – (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

· Maimuță – (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

· Cocoș – (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

· Câine – (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

· Mistreț (Porc) – (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

