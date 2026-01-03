HOROSCOP CHINEZESC 2026: Anul Calului de Foc în zodiac promite noroc, conflicte și răsturnări de situație. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie?

2026 va fi al Calului de Foc, potrivit horoscopului chinezesc, iar cei născuți în anumite zodii vor avea parte de un an de excepție.

2026 nu începe liniștit și nici previzibil. Anul Nou Lunar, care cade pe 17 februarie, închide Anul Șarpelui de Lemn și deschide un ciclu rar și exploziv: Anul Calului de Foc, o combinație care apare o dată la 60 de ani și este cunoscută pentru amestecul periculos dintre șansă, ambiție și haos.

Un ciclu rar care reaprinde focul trecutului

Astrologia chineză funcționează pe baza a 12 animale zodiacale și cinci elemente fundamentale: metal, lemn, apă, foc și pământ. Fiecare an aduce o combinație diferită, iar tocmai această structură face ca aceeași asociere să revină doar o dată la șase decenii. Ultima dată când lumea a traversat un An al Calului de Foc a fost în 1966, notează scmp.com.

În anii mai recenți, Calul a apărut sub alte influențe: Lemn în 2014, Apă în 2002, Metal în 1990 și Pământ în 1978.

Elementele se pot sprijini sau se pot ciocni între ele, iar Focul, prin natura sa, accelerează schimbările și scoate la suprafață tensiunile latente.

Ce aduce Anul Calului de Foc pentru cei născuți sub acest semn

Pentru Cai, anul zodiacal propriu nu este niciodată simplu. Dragostea, munca și sănătatea pot trece prin oscilații puternice, însă progresul este posibil prin perseverență.

Echilibrul dintre îngrijirea personală, stabilitatea financiară și ambiția bine controlată devine cheia succesului pe termen lung.

Calul este, prin definiție, un lider care refuză înfrângerea. Energia sa se poate transforma în rezistență și tenacitate, dar și în încăpățânare sau decizii impulsive.

Odată maturizat, acest tipar devine un avantaj major: Calul este un gânditor rapid, intuitiv, cu o înțelegere profundă a naturii umane și cu un simț puternic al principiilor, orientându-și eforturile către cauze în care crede cu adevărat.

Deși energia anului 2026 va fi puternică, trebuie canalizată corect, nu doar ascultată. Energia arzătoare a anului te poate ajuta să faci salturi înainte, dar numai dacă știi încotro te îndrepți.

2026 sosește cu copitele bubuind și inimile bătând cu putere. Nu intră ușor; va izbucni în viețile noastre, cerându-ți să te miști rapid, nu departe de ceva, ci către tine însuți.

Pentru un început de an 2026 de bun augur, luați micul dejun împreună în familie și încorporați nuanțe de albastru, alb sau auriu în ținuta voastră de Anul Nou.

În astrologia chineză, 4 februarie marchează prima zi oficială a calendarului astrologic. Cunoscut sub numele de Începutul Primăverii, Li Chun este primul festival al anului solar chinezesc, când așteptăm cu nerăbdare un nou început. În ultimii ani, se crede că depunerea de bani în timpul Li Chun simbolizează un venit constant pe tot parcursul anului. Li Chun începe pe 4 februarie 2026, Ziua Ji You, la ora 4:16.

Mișcări îndrăznețe pe piețele globale

Afaceri prospere legate de Foc: lumină și energie, electronică, bijuterii, internet, frumusețe, publicitate, design interior, gătit, restaurante, vorbit în public

Afaceri mai slabe legate de Lemn: medicină, arte și cultură, florării, biologie, filozofie, educație, servicii sociale, librării, tipografie și agricultură

Elementele anului determină modul în care o industrie prosperă sau se prăbușește. În 2026, cel mai puternic element de bogăție este Focul, așadar industriile legate de apă, lemn și foc vor prospera, în timp ce industriile legate de elementele pământ și metal ar putea avea de suferit.

Vor exista mișcări îndrăznețe pe piețele globale, iar investitorii își pot asuma riscuri mai mari. S-ar putea să ne simțim obosiți să jucăm pentru câștiguri mici, însetați de inspirație și acțiuni îndrăznețe.

Cele mai bune potriviri astrologice cu Calul

Cei născuți în anii Tigrului, Iepurelui, Dragonului, Câinelui și Caprei se pot aștepta la progrese pozitive.

Cei născuți în anii Șarpelui, Maimuței, Cocoșului, Bouului și Porcului ar trebui să beneficieze de concentrare și de angajare.

Cei născuți în anii Calului și Șobolanului pot experimenta noroc fluctuant și vor beneficia de o vigilență sporită.

Cea mai bună potrivire cu Calul o au cei din zodia Tigru: Ambii sunt energici și aventuroși, ceea ce reprezintă un parteneriat interesant.

Noroc și ghinion în 2026

Noroc:

– Numere favorabile: 2, 7

– Culori favorabile: roșu, roz, mov

– Direcție favorabilă: sud-est

– Flori favorabile: iris, iasomie, cală

Ghinion:

– Numere nefavorabile: 1, 6

– Culori nefavorabile: negru, albastru

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI