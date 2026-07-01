Antrenorul Dragoș Militaru, dezamăgit după îndepărtarea, după numai 6 luni, de la CSM Unirea Alba Iulia: „Un proiect cu promovare în Liga 2 în 2027!”
Antrenorul Dragoș Militaru, dezamăgit după îndepărtarea, după numai 6 luni, de la divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia: „Un proiect cu promovare în Liga 2 în 2027!”
Dragoș Militaru (36 de ani) a stat doar o jumătate de an la CSM Unirea Alba Iulia, fiind îndepărtat după ratarea promovării în Liga 2. „Alb-negrii” au pierdut barajul cu SC Popești-Leordeni, 0-2, după o prestație dezamăgitoare, la care Militaru a avut o parte însemnată de vină prin deciziile tactice.
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Mandatul lui Militaru a cuprins 15 partide pe banca albaiuliană, cu 10 victorii, 3 remize și două insuccese.
Fostul principal unirist a acceptat, după o perioadă de negocieri, să semneze rezilierea înțelegerii, alături de colaboratorii săi marocanul Moundir Moussaddak (secund) și Vasile Șleam (antrenor cu portarii).
Pe lângă Militaru a mai plecat, începând de la 1 iulie, Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal (cel mai longeviv conducător ai Unirii, 15 ani, după 1989)
Inexplicabil a rămas în club „B.A.”, personajul infiltrat vara trecută carfe are la activ un palmares rușinos, 4 campanii de promovare eșuate consecutive, cu Gloria Bistrița (două), CS Universitar Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia
CSM Unirea Alba Iulia mizează pe colaborarea cu impresarul Bogdan Apostu și antrenorul Cristian Pustai, care va lucra și cu albaiulianul Mircea Oprea, singurul din echipa lui Militaru care a rămas pe banca tehnică.
Conform Liga2.ro, Dragoș Militaru a dat cărțile pe față după îndepărtarea sa de la Unirea Alba Iulia, în urma ratării promovării în Liga 2. A precizat acum, după ce locul i-a fost luat de Cristian Pustai, că stabilise cu conducerea, în momentul venirii sale, în iarna trecută, că promovarea va fi atacată abia în întrecerea 2026-2027!
Militaru a părut să fie dezamăgit de ce i s-a întâmplat, mai ales că avea un acord cu oficialii de la Alba Iulia, dar ar fi trebuit să își dea seama cum merg lucrurile la Unirea.
El i-a luat locul, înaintea Crăciunului trecut, lui Alexandru Pelici, care a fost îndepărtat de către conducere deși era pe locul 1 în Seria 7 din Liga 3. Roata s-a întors și contra lui Dragoș Militaru, care a fost, la rându-i, îndepărtat deși altceva a stabilit cu conducerea în momentul în care și-a pus semnătura pe acte.
Acordul cu Militaru era semnat pentru un an și jumătate, până în vara anului 2027, până la finalul întrecerii următoare, 2026-2027, iar antrenorul a precizat acum, după ce contractul a fost rupt, că înțelegerea cu Unirea Alba Iulia prevedea atacarea promovării abia odată cu întrecerea următoare de Liga 3. Dacă se bifa promovarea în întrecerea terminată recent, ar fi fost doar ”un bonus”.
„A fost mai multă dezamăgire pentru că a fost un proiect… Când am venit aici am stabilit un proiect cu obiectiv principal promovarea la finalul sezonului 2026-2027. Și, cumva, ideea a fost dacă putem promova în această vară, dar să creionăm un lot și mai bun pentru sezonul următor. Pentru mine a fost dezamăgirea mai mare că a trebuit să încheiem acum, decât că am pierdut ultimul meci. Am fost la 90 de minute de promovare, deși am plecat cu a treia șansă în iarnă în seria noastră, când am venit eu. (n.a. – oare?). Din ce știu eu… nu știu exact care a fost salariul fiecărui jucător, dar știu că a fost chiar un buget mai mic decât sezonul 2024-2025, când s-a ratat promovarea, și au fost niște salarii decente acum (n.a – un buget de 1,2 milioane de euro). Câteva excepții poate, cu jucători care au avut salarii mai mari decât media Ligii 3. Au fost salarii decente, nu foarte mari”, a spus Dragoș Militaru la Metropola TV.
Sursa: Liga2.ro, Foto: Lucian Danciu
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