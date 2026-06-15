Mihai Dăscălescu, triplă lovitură încasată: out de la CSM Unirea Alba Iulia, FRF și din funcția de vicepreședinte al AJF Alba!
Triplă lovitură încasată, la 1 iulie 2026, de albaiulianul Mihai Dăscălescu (49 de ani), care pierde 3 funcții importante: preeșdinte secție de fotbal CSM Unirea Alba Iulia, poziția de reprezentant al Ligii 3 în Comitetul Executiv al FRF și aceea de vicepreședinte al AJF Alba
Mihai Dăscălescu, cel mai longeviv conducător al clubului din Cetatea Marii Uniri după 1989, cu 15 ani petrecuți la gruparea albaiuliană, primește o triplă lovitură!
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După ratarea promovării, al doilea an consecutiv, în Liga 2, acestuia nu i se mai prelungește contractul scadent în 30 iunie 2026. În traducere liberă va pleca de la divizionara terță, începând cu 1 iulie!
Implicit Dăscălescu va pierde și poziția în Comitetul Executiv al FRF, unde se afla din 2017, adică de 9 ani. Mihai Valentin Dăscălescu (49 de ani) a acces la vârful fotbalului românesc în 2017, având la activ, în această postură trei mandate și unul incomplet (2017-2018). În martie, a fost ales pentru al treilea madat consecutiv. Dăscălescu a mai trecut, temporar, printr-o situație similară, în 2022, când AFC Unirea Alba Iulia a retrogradat în Liga 4, dar a fost reprimită ulterior pe a treia scenă fotbalistică, peste câteva luni, când FRF a organizat o rundă de alegeri.
Totuși lucruile se pot limpezi favorabil dacă Viitorul Sântimbru, campioana din Superliga Alba, va promova în Liga 3 (baraj în 20 și 27 iunie cu Academica Transilvania Târgu Mureș), gruparea din Galtiu arătându-se dispusă să-i ofere o funcție în organigramă. Pe de altă parte, mai sunt și alte divizionare terțe din zonă, interesate de o colaborare cu un reprezentant în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal
Tot în 2017, Dăscălescu a fost ales vicepreședinte al Asociației Județene de Fotbal Alba, făcând parte implicit și din Biroul Executiv al forului fotbalistic care coordonează fotbalul amator din județ. Anterior, fusese reprezentant al fotbalului juvenil și al echipelor de Liga a IV-a.
În consecință, în luna august 2026, cu prilejul Adunării Generale Ordinare, AJF Alba va avea un punct pe ordinea de zi și acela pentru ocuparea poziției de vicepreședinte, celălalt vicepreședinte fiind Ovidiu Hulea (Viitorul Sântimbru)
La AJF Alba mai este afiliat vechiul club AFC Unirea 1924 Alba Iulia, cel care retrogradase în 2022, iar fotbalul albaiulian a fost preluat de Primăria Municipiului Alba Iulia, prin intermediul CS Municipal Unirea Alba Iulia.
În acest context, încă sunt neclare două chestiuni: cine deține în prezent palmaresul clubului care a jucat în două perioade în Divizia A (2003-2005, 2009-2010) și a disputat o semifinală de Cupa României în 1991, sigla, brandul și culorile?
Ce s-a întțâmpat cu banii cuveniți din transferul lui Nicolae Stanciu? “Alb-negrilor” le revine, conform contribuției de solidaritate, un procentaj de 2,65 la sută din transfer, iar în suspans este chestiunea cu sumele datorate de Damac FC, după ce internaționalul român a plecat de la Wuhan Three Towns, în Arabia Saudită, la Damac FC în septembrie 2023… Sunt recuperați, da sau nu? Și în ce proporție…
foto: colecție personală (facebook)
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