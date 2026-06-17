Sport

Antrenorul Alin Hancăș, din Alba, lector la Licența B UEFA pentru Chipciu, Nistor și Tătar, jucători care totalizează aproape 1000 de partide pe prima scenă

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Antrenorul Alin Hancăș, din Alba, lector la Licența B UEFA pentru Chipciu, Nistor și Tătar, jucători care totalizează aproape 1000 de partide pe prima scenă!

Antrenorul Alin Hancăș (57 de ani), un nume conscrat la nivel național pentru activitatea sa în domeniul fotbalului, a fost lector la Licența B UEFA la Cluj-Napoca, iar printre numele importante avute sub comandă s-au numărat Dan Nistor și Alexandru Chipciu, veteranii Universității Cluj, dar și concitadinul său Daniel Tătar (principal în Liga 3 la CIL Blaj).

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Hancăș, originar din Blaj, implicat cu preponderență în sectorul juvenil (CSȘ Blaj, Școala de Fotbal „Ioan Suciu Blaj), dar și la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, are o activitate prodigioasă apreciată de Federația Română de Fotbal Alba.

Cei 27 de cursanți ai celui de-al doilea modul al Licenței B UEFA organizat la Cluj-Napoca au avut parte de 7 module, în perioada octombrie 2025-iunie 2026. Hancăș, pe lângă activitatea propriu-zisă de la nivelul gazonului, la diverse categorii de vârstă, a fost referent zonal din partea FRF la nivelul județului Alba, activând momentan lector în cadrul Școlii Federale de Antrenori, la care se mai adaugă și munca în cadrul Asociației Județene de Fotbal Alba.

Cursurile pentru Licența UEFA B la Cluj-Napoca sunt organizate periodic în cadrul Centrului Regional Ardeal, prin parteneriatul dintre Federația Română de Fotbal și Universitatea Babeș-Bolyai. Aceste programe sunt gestionate la nivel național de Academia Națională de Fotbal (ANF).

Dan Nistor (38 de ani) are 514 meciuri pe prima scenă, iar Alexandru Chipciu (37 de ani) a strâns 371, în vreme ce Daniel Tătar (38 de ani) a acumulat 102 prezențe în elită, cei tei totalizând aproape 1000 de întâlniri la cel mai înalt nivel național

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