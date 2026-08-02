Politică Administrație

Video | Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm tot!”

Ioana Oprean

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Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm tot!”

Administrația locală din Ocna Mureș, în parteneriat cu E.ON și APA CTTA, a început înlocuirea rețelelor de gaz și apă de pe strada Lungă din Uioara de Sus. Conductele actuale, unele vechi și de 70 de ani, vor fi schimbate complet, iar la finalul lucrărilor subterane întreaga stradă va fi reasfaltată.

Pe strada Lungă din localitatea Uioara de Sus au început lucrările de modernizare a infrastructurii de gaz și apă potabilă. Proiectul este derulat în colaborare de Primăria orașului Ocna Mureș și furnizorii de utilități, având ca scop înlocuirea rețelelor vechi pentru a preveni avariile și a asigura servicii mai bune populației.

Rețele foarte vechi, în curs de înlocuire

Conductele aflate în prezent în subteran au o vechime considerabilă. Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a explicat că intervenția pe această stradă este o etapă necesară înainte de refacerea carosabilului. „Sunt lucrări necesare pentru că aceste conducte au o vechime de peste 60–70 de ani, conducte care nu au fost schimbate până acum. Lucrul firesc este să schimbăm tot ce înseamnă din pământ, apoi asfaltăm”, a declarat edilul Silviu Vințeler.

În cadrul acestei etape, echipele companiei E.ON lucrează la înlocuirea conductei de gaz, iar operatorul APA CTTA schimbă rețeaua de distribuție a apei.

Asfaltare pe tot tronsonul străzii Lungă

După finalizarea săpăturilor și a montării noilor conducte, șantierul va trece în faza de refacere a carosabilului. Conform reprezentanților primăriei, lucrările de asfaltare vor acoperi întreaga stradă. „După terminarea acestor lucrări de săpături, vom asfalta strada Lungă, de la Moara Mirișteanu până jos, sub Hagău, la sensul giratoriu. Este o lucrare amplă, o lucrare în asociere cu firmele pe care vi le-am spus: APA CTTA, E.ON și Primăria Ocna Mureș”, a precizat primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler

Proiectul va asigura atât funcționarea optimă a rețelelor de apă și gaz, cât și un drum modernizat pentru locuitorii din Uioara de Sus.

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