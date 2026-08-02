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Cum poți avea grijă de animalele de companie pe caniculă? Recomandările IPJ Alba: ,,Oferiți-i apă proaspătă și un loc la umbră prietenului necuvântător”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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De

Cum poți avea grijă de animalele de companie pe caniculă? Recomandările IPJ Alba: ,,Oferiți-i apă proaspătă și un loc la umbră prietenului necuvântător”

IPJ Alba vine cu serie de recomandări pentru proprietarii de animale, în contextul informărilor meteo de caniculă și temperaturi extreme în Alba.

Având în vedere temperaturile ridicate din această perioadă, vă recomandăm să aveți grijă atât de dumneavoastră, cât și de animalele pe care le aveți în grijă.

Hidratați-vă corespunzător, evitați deplasările în intervalele cu temperaturi extreme și preocupați-vă, de asemenea, de animalele dumneavoastră. Oferiți-le apă proaspătă, un loc la umbră și evitați să îi scoateți la plimbare în timpul zilei.

Cu siguranță, cel mai potrivit moment pentru o plimbare este seara, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru camaradul necuvântător.

Totodată, vă reamintim să nu lăsați, niciodată, copiii sau animalele într-un autoturism parcat, întrucât nu sunt în siguranță nici măcar pentru câteva minute. Nu le puneți viața în pericol!

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