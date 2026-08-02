Update foto | Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona Kaufland. Trafic îngreunat
Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona Kaufland. Trafic îngreunat
Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 13.50, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona Kaufland Cetate.
Traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, zona Kaufland, din cauza evenimentului rutier. Din primele date, ar fi implicate două autoturisme.
Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.
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