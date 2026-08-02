Care sunt gradele militare din Armata Română. Cum este construită ierarhia, de la soldat la mareșal

Armata Română are o ierarhie militară bine definită, în care gradele indică nivelul de autoritate, responsabilitate și experiență al militarilor. De la soldat și fruntaș până la colonel, general și, în situații excepționale, mareșal, fiecare treaptă are un rol precis în structura forțelor armate.

Sistemul actual al gradelor militare românești este reglementat în principal prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, în timp ce pentru soldații și gradații profesioniști există o reglementare distinctă, Legea nr. 384/2006. Legislația separă astfel cadrele militare în corpuri de subofițeri, maiștri militari și ofițeri, iar soldații și gradații profesioniști au propria ierarhie.

De la soldat la caporal

La baza ierarhiei se află soldații și gradații profesioniști. Potrivit legislației, gradele acestora, în ordine crescătoare, sunt:

*soldat

*fruntaș

*caporal clasa a III-a

*caporal clasa a II-a

*caporal clasa I

Aceste grade sunt specifice categoriei soldaților și gradaților profesioniști și nu trebuie confundate cu gradele corpului subofițerilor.

Subofițerii – coloana vertebrală a structurilor militare

Următoarea categorie este reprezentată de subofițeri, care ocupă o poziție importantă între soldați și corpul ofițerilor. În forma actuală a Legii nr. 80/1995, gradele subofițerilor sunt, în ordine ierarhică:

1. sergent major

2. plutonier

3. plutonier major

4. plutonier adjutant

5. plutonier adjutant-șef

Subofițerii îndeplinesc numeroase funcții de conducere și execuție și au un rol esențial în instruirea și coordonarea militarilor din structurile operative.

Maiștrii militari – specialiștii tehnici ai Armatei

Un alt corp distinct este cel al maistrilor militari, militari specializați în domenii tehnice și în exploatarea și întreținerea echipamentelor și tehnicii militare.

Gradele acestui corp sunt:

*maistru militar clasa a IV-a

*maistru militar clasa a III-a

*maistru militar clasa a II-a

*maistru militar clasa I

*maistru militar principal

Legea include maiștrii militari, alături de subofițeri și ofițeri, în categoria cadrelor militare.

Ofițerii, de la sublocotenent la colonel

În partea superioară a ierarhiei se află ofițerii. Aceștia sunt împărțiți în ofițeri cu grade inferioare, ofițeri cu grade superioare și generali.

Primele grade de ofițer sunt:

*sublocotenent

*locotenent

*căpitan

În anumite arme, denumirile pot fi diferite. De exemplu, în arma marină, echivalentul sublocotenentului este aspirant.

Urmează gradele superioare:

*maior

*locotenent-colonel

*colonel

În aviație și marină există, de asemenea, denumiri specifice pentru gradele corespunzătoare. Astfel, maiorul corespunde locotenent-comandorului, locotenent-colonelul căpitan-comandorului, iar colonelul comandorului.

Generalii și amiralii

La nivelul cel mai înalt al carierei de ofițer se află generalii, respectiv amiralii în marina militară.

În ierarhia prevăzută de legislație se regăsesc:

*general de brigadă – o stea;

*general de divizie – două stele;

*general de corp de armată – trei stele;

*general de armată – patru stele.

Pentru aviația militară și marina militară există denumiri corespunzătoare, precum general de flotilă aeriană, general de divizie aeriană, general-comandor, respectiv contraamiral, viceamiral și amiral.

Mareșalul, cel mai înalt grad militar

Deasupra gradului de general de armată se află mareșalul, însă acesta nu reprezintă o treaptă obișnuită a carierei militare.

Potrivit Legii nr. 80/1995, gradul de mareșal poate fi acordat de președintele României generalilor de armată pentru merite militare excepționale, în timp de război. Este cel mai înalt grad militar prevăzut de legislația română.

O ierarhie care reflectă responsabilitatea

Privită în ansamblu, structura gradelor militare poate fi sintetizată astfel: soldat → fruntaș → caporal → subofițer → maistru militar → ofițer → general/amiral → mareșal, cu precizarea că maiștrii militari constituie un corp distinct față de subofițeri, iar gradele lor nu reprezintă pur și simplu trepte succesive ale aceleiași liste.

Diferențele dintre grade nu sunt doar simbolice. Gradul militar reprezintă statutul ierarhic al titularului și este asociat cu atribuții, responsabilități și niveluri diferite de comandă și autoritate. Legea stabilește separat corpul subofițerilor, corpul maiștrilor militari și corpul ofițerilor, în funcție de pregătirea militară și de specialitatea acestora.

surse legislative: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal