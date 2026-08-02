Șofer de 78 de ani, condamnat cu suspendare pentru moartea unui motociclist într-un accident produs la intersecția cu DN 1, în Galda de Jos. Daune morale de 200.000 de euro

Un bărbat de 78 de ani, din Galda de Jos, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru un accident rutier soldat cu moartea unui tânăr motociclist. Evenimentul s-a produs pe 5 august 2022, pe raza comunei, la intersecția dintre DJ 107H și DN1.

Potrivit hotărârii Judecătoriei Alba Iulia, șoferul vinovat conducea o autoutilitară pe DJ 107H și a ajuns la intersecția cu DN1, unde este amplasat indicatorul „STOP”. Fără să respecte semnificația acestuia, bărbatul a pătruns în intersecție pentru a efectua un viraj la stânga.

În același timp, pe DN1 circula o motocicletă condusă de victimă, cu o viteză de aproximativ 125 km/h – considerabil peste limita legală de 70 km/h admisă pe acel sector de drum. Observând că autoutilitara intrase pe carosabil, motociclistul a frânat intens, reducând viteza la 84 km/h, însă distanța de frânare de 38,7 metri de care a dispus nu a fost suficientă pentru a evita impactul. Partea stângă a motocicletei a lovit lateral dreapta față a autoutilitarei.

În urma coliziunii, motocicleta a fost proiectată în afara drumului, lovind indicatoarele de orientare din intersecție, elemente ale carenajului și casca victimei fiind găsite lângă acestea, iar motocicleta însăși a ajuns pe un teren agricol din apropiere.

Tânărul a suferit un politraumatism grav, iar, la data de 25 septembrie 2022, victima a decedat la spital, cauza fiind un șoc septico-toxic.

Culpa comună a celor doi participanți la trafic

Instanța a reținut că victima a contribuit la producerea accidentului atât prin viteza excesivă, cât și prin faptul că avea în sânge o alcoolemie de 0,22 g/l. Totuși, judecătorii au subliniat că aceste aspecte nu înlătură culpa inculpatului, care nu a acordat prioritate motocicletei – fie a văzut-o și a considerat greșit că poate traversa fără pericol, fie nu a observat-o, deși aceasta se afla la mică distanță. Un martor ocular a confirmat că a văzut și auzit motocicleta apropiindu-se înainte de impact.

Un element suplimentar reținut de instanță: inculpatul suferea de miopie la ambii ochi, cataractă și hipertensiune intraoculară, afecțiuni diagnosticate încă din februarie 2022, înainte de accident. Cu toate acestea, atunci când a fost audiat în cursul urmăririi penale, bărbatul a susținut, nesincer, că nu are probleme de vedere. Instanța a concluzionat că răspunderea pentru accident revine în proporție egală ambilor participanți la trafic – 50% culpă a inculpatului și 50% a victimei.

Magistratul a reținut, ca circumstanțe favorabile autorului accidentului (Ioan P.): vârsta înaintată (78 de ani), lipsa antecedentelor penale, un istoric ireproșabil ca șofer, recunoașterea integrală a faptei încă din faza de judecată prin procedura simplificată, precum și trecerea a aproximativ patru ani de la producerea accidentului. Instanța a apreciat că fapta a avut, cel mai probabil, caracter accidental prin raportare la conduita sa anterioară.

Ținând cont de aceste elemente, dar și de gravitatea extremă a rezultatului – pierderea unei vieți omenești – instanța a stabilit pedeapsa de 2 ani închisoare, orientată spre minimul special (redus cu o treime ca urmare a procedurii simplificate a recunoașterii vinovăției), cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

Pe durata supravegherii, condamnatul trebuie să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune Alba, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau deplasare mai lungă de 5 zile, să comunice eventualele schimbări ale locului de muncă și să frecventeze un program de reintegrare socială. De asemenea, va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Primăria orașului de domiciliu sau la Primăria Galda de Jos.

Latura civilă a dosarului a fost soluționată prin obligarea societății de asigurări RCA a inculpatului, aflată în prezent în faliment, la plata despăgubirilor către familia victimei: sume cuprinse între 15.000 și 40.000 de euro daune morale (în total 200.000 de euro) pentru cei opt membri ai familiei constituiți parte civilă, precum și 56.190 lei daune materiale reprezentând cheltuielile de înmormântare.

Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș a primit, la rândul său, 24.614 de lei pentru cheltuielile de spitalizare, plus dobânda legală calculată de la data accidentului. Hotărârea din 14 iulie 2025 a fost contestată cu apel de către societatea de asigurare.

Foto: arhiva, cu rol ilustrativ

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