Curier Județean

UPDATE VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona giratoriului de pe șoseaua de centură, la barieră

Ioana Oprean

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Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona giratoriului de pe șoseaua de centură, la barieră

Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 15.15, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în zona giratoriului de pe șoseaua de centură, la barieră.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, zona giratoriului de pe șoseaua de centură, la barieră.

În accident ar fi 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

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