Cazul fetiței înjunghiate cu o șurubelniță pe o stradă din Alba Iulia: Daune morale de până la 250.000 de lei solicitate de procuror

Tribunalul Alba a dispus începerea judecății în dosarul privind tentativa de omor calificat comisă în luna mai asupra unei minore de 12 ani care se deplasa cu bicicleta, precum și asupra tatălui acesteia, care a intervenit în apărarea fiicei sale.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Ioan S. este trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat și pentru lovire sau alte violențe și riscă până la 10 ani de închisoare.

Potrivit rechizitoriului, la 8 mai 2026, în jurul orei 13:19, inculpatul de 45 de ani se deplasa cu bicicleta pe o stradă din Alba Iulia când s-a intersectat cu minora, care circula tot pe bicicletă. Anchetatorii susțin că acesta a acționat cu premeditare, intrând cu bicicleta în cea a fetei, ceea ce a dus la căderea acesteia pe asfalt. Ulterior, bărbatul ar fi lovit-o cu pumnii și picioarele în cap, față și membre, ar fi prins-o de păr și i-ar fi izbit capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier.

Folosind apoi o șurubelniță cu vârful ascuțit prin polizare, inculpatul ar fi lovit-o de cinci ori pe minoră în zona pieptului, toracică și lombară. Leziunile suferite – hematoame faciale, o plagă penetrantă toracică, cu hemopneumotorace, plăgi înțepate toracic și lombar, precum și excoriații ale membrelor – au necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale, punându-i viața în pericol.

În aceeași împrejurare, tatăl minorei, care a intervenit pentru a-și apăra fiica, a fost lovit cu pumnul în față și, de două ori, cu aceeași șurubelniță, în piciorul stâng, suferind leziuni ce au necesitat 8-10 zile de îngrijiri medicale.

Atacatorul a fost reținut 24 de ore de procuror, iar la 9 mai 2026 judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, măsură menținută ulterior pe tot parcursul procedurii de cameră preliminară.

Procurorul a dispus sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile ale inculpatului: pentru minoră, până la 250.000 de lei, reprezentând prejudiciul moral pretins, iar pentru tatăl acesteia, până la echivalentul în lei a 4.500 de euro.

Judecătorul a constatat, prin încheierea din 24 iulie 2026, că rechizitoriul respectă cerințele legale, iar probele au fost strânse cu respectarea Codului de procedură penală. Pe parcursul cercetărilor s-a reținut că între agresor și familia fetei exista de mai mulți ani un conflict privind utilizarea unui drum.

Atacatorul ar fi manifestat în timp un comportament intimidant și amenințător față de reclamant, inclusiv prin supravegherea ostentativă a acestuia și gesturi menite să provoace teamă.

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