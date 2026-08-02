Cazul fetiței înjunghiate cu o șurubelniță pe o stradă din Alba Iulia: Daune morale de până la 250.000 de lei solicitate de procuror
Cazul fetiței înjunghiate cu o șurubelniță pe o stradă din Alba Iulia: Daune morale de până la 250.000 de lei solicitate de procuror
Tribunalul Alba a dispus începerea judecății în dosarul privind tentativa de omor calificat comisă în luna mai asupra unei minore de 12 ani care se deplasa cu bicicleta, precum și asupra tatălui acesteia, care a intervenit în apărarea fiicei sale.
Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Ioan S. este trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat și pentru lovire sau alte violențe și riscă până la 10 ani de închisoare.
Citește și: Noi detalii șocante în cazul bărbatului care a agresat o fetiță de 12 ani pe o stradă din Alba Iulia: A urmărit clipuri conţinând scenarii de crimă înainte de atac. Va fi judecat pentru tentativă de omor în arest preventiv
Potrivit rechizitoriului, la 8 mai 2026, în jurul orei 13:19, inculpatul de 45 de ani se deplasa cu bicicleta pe o stradă din Alba Iulia când s-a intersectat cu minora, care circula tot pe bicicletă. Anchetatorii susțin că acesta a acționat cu premeditare, intrând cu bicicleta în cea a fetei, ceea ce a dus la căderea acesteia pe asfalt. Ulterior, bărbatul ar fi lovit-o cu pumnii și picioarele în cap, față și membre, ar fi prins-o de păr și i-ar fi izbit capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier.
Folosind apoi o șurubelniță cu vârful ascuțit prin polizare, inculpatul ar fi lovit-o de cinci ori pe minoră în zona pieptului, toracică și lombară. Leziunile suferite – hematoame faciale, o plagă penetrantă toracică, cu hemopneumotorace, plăgi înțepate toracic și lombar, precum și excoriații ale membrelor – au necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale, punându-i viața în pericol.
Citește și: Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele
În aceeași împrejurare, tatăl minorei, care a intervenit pentru a-și apăra fiica, a fost lovit cu pumnul în față și, de două ori, cu aceeași șurubelniță, în piciorul stâng, suferind leziuni ce au necesitat 8-10 zile de îngrijiri medicale.
Atacatorul a fost reținut 24 de ore de procuror, iar la 9 mai 2026 judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, măsură menținută ulterior pe tot parcursul procedurii de cameră preliminară.
Procurorul a dispus sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile ale inculpatului: pentru minoră, până la 250.000 de lei, reprezentând prejudiciul moral pretins, iar pentru tatăl acesteia, până la echivalentul în lei a 4.500 de euro.
Judecătorul a constatat, prin încheierea din 24 iulie 2026, că rechizitoriul respectă cerințele legale, iar probele au fost strânse cu respectarea Codului de procedură penală. Pe parcursul cercetărilor s-a reținut că între agresor și familia fetei exista de mai mulți ani un conflict privind utilizarea unui drum.
Atacatorul ar fi manifestat în timp un comportament intimidant și amenințător față de reclamant, inclusiv prin supravegherea ostentativă a acestuia și gesturi menite să provoace teamă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Foto | Vitinha, fotbalistul portughez ce a jucat pentru Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, pentru care România reprezintă a doua casă: „Cristiano Ronaldo înseamnă pentru Portugalia mai mult decât Magellan!”
Vitinha, fotbalistul portughez ce a jucat pentru Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, pentru care România reprezintă a doua casă: „Cristiano Ronaldo înseamnă pentru Portugalia mai mult decât Magellan!” Vítor Tiago de Freitas Fernandes, mai precis Vitinha, sau „Viti”, cum îl știe lumea fotbalului din Alba, este un fotbalist portughez stabilit în Alba Iulia de […]
Accident GRAV pe DN 67C – Transalpina: Intervine elicopterul SMURD pentru doi motocicliști cu politraumatisme
Accident GRAV pe DN 67C – Transalpina: Intervine elicopterul SMURD pentru doi motocicliști cu politraumatisme Un accident rutier grav a avut loc duminică, în jurul orei 13.00, pe DN 67C – Transalpina. Intervine elicopterul SMURD pentru doi motocicliști cu politraumatisme. Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical la […]
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 2 august 2026. Condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 2 august 2026. Condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 2 august 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum poți avea grijă de animalele de companie pe caniculă? Recomandările IPJ Alba: ,,Oferiți-i apă proaspătă și un loc la umbră prietenului necuvântător”
Cum poți avea grijă de animalele de companie pe caniculă? Recomandările IPJ Alba: ,,Oferiți-i apă proaspătă și un loc la...
Care sunt gradele militare din Armata Română. Cum este construită ierarhia, de la soldat la mareșal
Care sunt gradele militare din Armata Română. Cum este construită ierarhia, de la soldat la mareșal Armata Română are o...
Știrea Zilei
Cazul fetiței înjunghiate cu o șurubelniță pe o stradă din Alba Iulia: Daune morale de până la 250.000 de lei solicitate de procuror
Cazul fetiței înjunghiate cu o șurubelniță pe o stradă din Alba Iulia: Daune morale de până la 250.000 de lei...
Foto | Vitinha, fotbalistul portughez ce a jucat pentru Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, pentru care România reprezintă a doua casă: „Cristiano Ronaldo înseamnă pentru Portugalia mai mult decât Magellan!”
Vitinha, fotbalistul portughez ce a jucat pentru Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, pentru care România reprezintă a doua casă:...
Curier Județean
UPDATE VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona giratoriului de pe șoseaua de centură, la barieră
Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona giratoriului de pe șoseaua de centură, la barieră Un...
Update foto | Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona Kaufland. Trafic îngreunat
Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, în zona Kaufland. Trafic îngreunat Un accident rutier...
Politică Administrație
Video | Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm tot!”
Conducte de utilități vechi și de 70 de ani, înlocuite în Uioara de Sus. Primarul Silviu Vințeler: „După săpături, asfaltăm...
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații
Aparatura medicală din cabinetele școlare din Alba Iulia intră în „revizie”: Primăria caută firmă pentru mentenanță și reparații Primăria Alba...
Opinii Comentarii
Când începe școala în septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027
Când începe școala în luna septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027 Când începe școala în luna septembrie...
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...