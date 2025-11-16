Rămâi conectat

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de asistenți medicali, infirmiere și fiziokinetoterapeuți, scoase la concurs. Specializările căutate

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia angajează mai mulți asistenți medicali și infirmiere. Se caută și fiziokinetoterapeuți și brancardieri.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacantabile:

– 1 post vacant asistent medical generalist (PL) – Secția gastroenterologie;
– 1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL) – Serviciul Județean de Medicină Legală Alba;
– 1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL) – Bloc operator chirurgie generală;
– 1 post vacant asistent medical principal generalist, PL – Compartiment – Spitalizare de zi;
– 1 post vacant asistent medical generalist, PL – Compartiment – Spitalizare de zi;
– 1 post vacant fiziokinetoterapeut debutant (S) – Secția recuperare, medicină fizică și balneologie;

– 1 post vacant fiziokinetoterapeut debutant (S) – Compartiment recuperare neurologică;
– 1 post vacant infirmieră (G) – Secția oncologie medicală;
– 2 posturi vacante infirmieră (G) – Secția neurologie;
– 1 post vacant brancardier (G) – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD.

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 17 noiembrie 2025.

Relații suplimentare privind condițiile, actele necesare și bibliografia se obțin de pe site-ul www.spitalalba.ro sau la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud. Alba, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, tel.0258.820.825, int.146.

