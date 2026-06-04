Reguli aberante pentru suporterii albaiulieni, la partida de baraj cu SC Popești-Leordeni: tichete zero, buletin de identitate, capacitate limitată!
Reguli aberante pentru suporterii albaiulieni, la partida de baraj cu SC Popești-Leordeni: tichete zero, buletin de identitate, capacitate limitată!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Olimpia Aiud, dublă campioană județeană, la Under 14 și Under 15 clasic, fără înfrângere! „Olimpicii” duc mai departe tradiția fotbalului din municipiu
Olimpia Aiud, dublă campioană județeană, la Under 14 și Under 15 clasic, fără înfrângere, în competițiile AJF Alba | „Olimpicii” duc mai departe tradiția fotbalului din municipiu În această ediție, 2025/2026, Olimpia Aiud a devenit de două ori campioană județeană, la Under 14 clasic și Under 15 clasic. La categoria Under 14, gruparea aiudeană dă […]
FOTO | Cu Guillermo Naranjo Hernández, antrenorul de la Volei Alba Blaj, la timonă, naționala de volei feminin a Românei debutează în European League la Riga: Când vor fi următoarele meciuri în „Mica Romă”
Cu Guillermo Naranjo Hernández, antrenorul de la Volei Alba Blaj, la timonă, naționala de volei feminin a Românei debutează în European League la Riga: Când vor fi următoarele meciuri în „Mica Romă” Mai e foarte puțin până până la debutul naționalei de volei feminin a României, condusă de Guillermo Naranjo Hernández, antrenorul de la Volei […]
FOTO | Zlătneanul Andrei Mărginean a ratat Europa, după barajul Dinamo – FCSB: „Raport” despre ceilalți reprezentanți ai Albei din SuperLiga
Zlătneanul Andrei Mărginean a ratat Europa, după barajul Dinamo – FCSB: „Raport” despre ceilalți reprezentanți ai Albei din SuperLiga Ultimul reprezentant al Albei care a evoluat în ediția abia încheiată a SuperLigii a fost zlătneanul Andrei Mărginean. Acesta a jucat 65 de minute în distribuția „câinilor roșii” în barajul de pe „Arcul de Triumf”, pierdut […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
4-5 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară. Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până vineri noaptea
COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară. Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și...
Bacalaureat 2026: Diplomele vor putea fi ridicate mai devreme de unii absolvenți. Cine le poate primi înainte de afișarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026: Diplomele vor putea fi ridicate mai devreme de unii absolvenți. Cine le poate primi înainte de afișarea rezultatelor...
Știrea Zilei
VIDEO | La Judecătoria Alba Iulia, activitate OPRITĂ parțial timp de 4 ore: Protest față de prevederile proiectului noii legi a salarizării
La Judecătoria Alba Iulia, activitate OPRITĂ parțial timp de 4 ore: Protest față de prevederile proiectului noii legi a salarizării...
VIDEO | „O zi fără Finanțe”: Protest de amploare la Fiscul din Alba față de proiectul noii legi a salarizării
VIDEO | „O zi fără Finanțe”: Protest de amploare la Fiscul din Alba față de proiectul noii legi a salarizării...
Curier Județean
VIDEO | „Start la mișcare” 2026 în Cetatea Alba Carolina: Iubitorii sportului din județ, așteptați pentru a participa la diferite provocări sportive plăcute
„Start la mișcare” 2026 în Cetatea Alba Carolina: Iubitorii sportului din județ, așteptați pentru a participa la diferite provocări sportive...
5-6 iunie 2026 | RESTRICȚII de circulație pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se desfășoară „Campionatul Național de Super Rally – Etapa I”
5-6 iunie 2026 | RESTRICȚII de circulație pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se desfășoară „Campionatul Național de Super...
Politică Administrație
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...