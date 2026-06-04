Sport

Reguli aberante pentru suporterii albaiulieni, la partida de baraj cu SC Popești-Leordeni: tichete zero, buletin de identitate, capacitate limitată!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de minute

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De

Reguli aberante pentru suporterii albaiulieni, la partida de baraj cu SC Popești-Leordeni: tichete zero, buletin de identitate, capacitate limitată!

CSM Unirea Alba Iulia va disputa sâmbătă, 6 iunie, ora 17.30, partida decisivă pentru promovarea în Liga 2, iar suporterii uniriști vor avea parte de restricții în arena „Inter Gaz”: tichet cu valoare zero, buletin de indentitate, capacitate limitată la arenă!

Mai pe șleau spus, un fan din Alba care locuiește în Capitală, sau un student originar din județ care învață în București, nu vor putea intra pe stadion, dacă nu prezintă buletin de Popești-Leordeni.  Putem include aici și prieten, spectatnori neutri, apropiați ai fotbaliștilor… Locurile asigurate, prin club sunt 5 la sută din capacitatea arenei, care oficial are 550 de locuri!!!
CSM Unirea Alba Iulia informează suporterii care doresc să fie alături de echipă la finala barajului de promovare în Liga 2, dintre SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia, programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17:30, că accesul spectatorilor la Stadionul Inter Gaz se va realiza conform regulilor stabilite de clubul organizator.
Conform informațiilor transmise de organizatori, „accesul în stadion se face pe bază de tichet cu valoare zero și buletin de identitate” iar „capacitatea arenei este limitată”.
Suporterii care fac deplasarea cu autocarul pus la dispoziție de club vor primi tichetele de acces prin intermediul CSM Unirea Alba Iulia.
În ceea ce privește persoanele care aleg să se deplaseze cu mijloace proprii, clubul nostru nu poate garanta accesul în stadion, acesta urmând să fie realizat în limita locurilor disponibile și conform regulilor stabilite de organizatori.
Autocarul destinat suporterilor va pleca sâmbătă, la ora 9.00, de la Stadionul Cetate.
Ne bucurăm că mulți suporteri doresc să fie alături de echipă la acest meci important. Îi rugăm să țină cont de faptul că accesul în stadion este organizat de clubul gazdă și se va realiza în conformitate cu regulile stabilite de organizatori și în funcție de disponibilitatea locurilor. Le mulțumim pentru susținere și îi așteptăm să fie alături de noi la Popești-Leordeni.” transmite Dan Iordăchescu, oficialul Unirii Alba Iulia.

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