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4-5 iunie 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară. Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până vineri noaptea

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară. Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până vineri noaptea

Meteorologii ANM au emis joi dimineața mai multe atenționări cod galben de furtuni valabile în Alba și alte județe din țară, până vineri noaptea.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină până mâine noaptea, ora 23.00.

COD GALBEN 4 iunie, ora 10 – 4 iunie, ora 23

În Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

COD GALBEN 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 23

În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul zonei montane precum și în sud-estul țării.

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