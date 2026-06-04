Bacalaureat 2026: Diplomele vor putea fi ridicate mai devreme de unii absolvenți. Cine le poate primi înainte de afișarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026: Diplomele vor putea fi ridicate mai devreme de unii absolvenți. Cine le poate primi înainte de afișarea rezultatelor finale
Unii dintre absolvenții care au promovat examenul de Bacalaureat în 2026 vor putea intra mai devreme în posesia diplomei de absolvire. Ministerul Educației a transmis în acest sens o informare către unitățile de învățământ prin care precizează că documentele pot fi eliberate înainte de afișarea rezultatelor finale, în anumite condiții.
Măsura îi vizează pe candidații care au promovat examenul și nu au depus contestații, fiind gândită în special pentru cei care au nevoie urgentă de diplomă pentru înscrierea la facultate sau pentru alte proceduri administrative.
Cine poate primi diploma înainte de rezultatele finale
Potrivit documentului transmis școlilor, diplomele de Bacalaureat pot fi eliberate, la cerere, candidaților care au promovat examenul și nu au solicitat reevaluarea lucrărilor.
Măsura se aplică absolvenților care au promovat examenul în sesiunea specială din mai 2026, în sesiunea iunie–iulie 2026 sau în sesiunea august 2026.
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Eliberarea documentelor nu se poate face însă imediat după afișarea primelor rezultate. Ministerul precizează că diploma poate fi ridicată doar după încheierea perioadei oficiale de depunere a contestațiilor.
În cazul candidaților care contestă notele obținute, diploma va fi eliberată după publicarea rezultatelor finale și validarea situației școlare.
Prioritate pentru absolvenții care se înscriu la facultate
Ministerul Educației recomandă unităților de învățământ să acorde prioritate absolvenților care au nevoie de diploma de Bacalaureat pentru admiterea în învățământul superior.
În fiecare an, numeroși candidați se confruntă cu termene strânse pentru depunerea dosarelor de admitere, iar obținerea rapidă a diplomei poate simplifica procesul de înscriere.
Măsura este importantă mai ales pentru elevii care intenționează să aplice la universități din străinătate sau la programe care solicită prezentarea documentelor într-un interval scurt de timp.
Cum vor fi completate diplomele
Conform instrucțiunilor transmise de Ministerul Educației, diplomele vor fi completate pe baza informațiilor existente în catalogul electronic.
Documentele vor fi semnate de directorul unității de învățământ și de președintele comisiei din centrul de examen. Termenul de completare este de maximum 10 zile de la finalizarea examenului.
În cazul probei la Biologie, pe diplomă va fi trecută disciplina susținută, nu programa după care a fost organizată proba. De asemenea, pentru probele scrise va fi înscrisă denumirea exactă a examenului susținut.
Ce informații apar pe diploma de Bacalaureat
Diploma de Bacalaureat este documentul oficial care atestă promovarea examenului național și finalizarea studiilor liceale.
Pe aceasta sunt înscrise datele personale ale absolventului, profilul și specializarea urmate, notele obținute la probele examenului și media finală.
Documentul este necesar pentru înscrierea la facultate, pentru participarea la concursuri de angajare sau pentru continuarea studiilor în țară și în străinătate.
Ce trebuie să știe absolvenții
Elevii care doresc să beneficieze de eliberarea anticipată a diplomei trebuie să depună o solicitare la unitatea de învățământ și să nu fi formulat contestații după afișarea rezultatelor inițiale.
Ministerul subliniază că toate documentele trebuie completate și eliberate cu respectarea metodologiei de organizare a examenului național de Bacalaureat și a regulamentului privind actele de studii.
Pentru mulți absolvenți, această măsură poate reprezenta un avantaj important, mai ales în perioada admiterii la facultate, când fiecare zi contează în pregătirea dosarului de înscriere.
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