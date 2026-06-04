VIDEO | „Start la mișcare” 2026 în Cetatea Alba Carolina: Iubitorii sportului din județ, așteptați pentru a participa la diferite provocări sportive plăcute

„Start la mișcare” 2026 în Cetatea Alba Carolina: Iubitorii sportului din județ, așteptați pentru a participa la diferite provocări sportive plăcute

În Cetatea Alba Carolina are loc astăzi, 4 iunie 2026, evenimentul sportiv educativ ,,Start la Mișcare” aflat la ediția cu numărul V.

Participă copii, elevi, studenți, însoțiți de părinți din Alba Iulia dar și din alte orașe din județ.

,,Suntem la a V-a ediție a evenimentului sportiv educativ ,,Start la Mișcare”. Ne bucurăm să vă avem alături pe dumneavoastră și pe toți cei care sunt pe lângă noi. Participă copii, elevi, studenți și părinți din Alba Iulia și din alte orașe. Copii au venit să concureze la cros și ateliere sportive, cum ar fi minihandbal sau minibaschet, fotbal, tenis de câmp și încă o serie de ateliere sportive. Vă așteptăm în număr cât mai mare. Avem și diferite concursuri”, a explicat unul dintre organizatorii evenimentului pentru ziarulunirea.ro.

Ce sporturi sunt incluse la evenimentul ,,Start la Mișcare” 2026:

HANDBAL

BASCHET

MINI FOTBAL

VOLEI

TEQBALL

BADMINTON

TENIS DE CÂMP

TENIS DE MASĂ

TAEKWONDO

HALTERE

DIABOLO

BOX

FLOWERSTICK

FRISBEE GOLF

HACKY SACK

CROS

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI